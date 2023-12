escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un canal para que cada usuario muestre sus distintas experiencias diarias. Una de las más utilizadas en este tiempo es TikTok, en la que mediante videos cortos los usuarios filman, editan y cuentan curiosidades sobre su vida. Esta última semana, se viralizó un tiktoker español llamado Joaquín, quien llegó al país desde Madrid con la idea de hacer un voluntariado en un hostel y, al mismo tiempo, conocer Buenos Aires. Sin embargo, las dos situaciones que vivió el primer día se viralizaron en las redes.

Joaquín mostró a través de una publicación cómo fue su vuelo desde Madrid al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el cual duró 12 horas. “No cabe en un TikTok lo mucho que amo Buenos Aires”, indicó en el pie de la publicación.

Joaquín es comunicador audiovisual y trabaja en un hostel mientras conoce Buenos Aires Instagram: @mychimyk

En el mismo, mostró la mochila que se armó para trabajar en un hostel que le ofrecía hospedaje a cambio de una jornada de trabajo, mientras recorre una de sus ciudades favoritas. Este fanatismo nació gracias a las producciones de Cris Morena que tuvieron éxito en todo el mundo como Rebelde Way o Floricienta.

El comunicador audiovisual nacido en Mallorca comenzó su estadía con una curiosa anécdota que retrata un poco las últimas semanas argentinas previas a las elecciones generales. “Me senté a esperar el Uber, el tío fue majísimo y además me costó baratísimo”, introdujo y luego añadió: “Pero me informó que justo enfrente de mi destino había una manifestación y la calle estaba totalmente cortada”.

El español no se hizo problema y comenzó a caminar en pleno Microcentro, justo cuando los ánimos no estaban calmos. “Así que no me quedó más remedio que bajarme antes y llegar hasta el hostel que estaba a cuatro cuadras. Mi llegada fue un caos, robaron a una persona enfrente de mí y me equivoqué de portal, pero llegué”, contó.

En el hostel mostró cómo fueron sus primeros diálogos con los encargados y confesó que no sabía cuántos días se quedaría. “Ahí me dijeron lo que tenía que hacer para trabajar y por suerte ese día no trabajaba. Me enseñaron dónde era mi cama. Esa misma noche paseé por Avenida de Mayo, que estaba hasta activísima de cosas. Probé los alfajores por primera vez y me fui a dormir con un jet lag horrible.”, concluyó.

La publicación rápidamente se viralizó en la red social y alcanzó más de 10 mil likes. Por supuesto, el video llegó a usuarios argentinos y en la caja de comentarios dejaron todo tipo de mensajes. “A mí me reciben con un corte de calle por manifestación y un robo y me pego la vuelta jajaja”; “¡Bienvenido al mejor país del mundo! Llegué hace tres meses a Buenos Aires, también a trabajar, y me he sentido muy identificado. Ánimo con la adaptación en la que desayunás café y medialunas” y “Uff, bienvenido a Microcentro, te voy avisando que hay cortes casi todas las semanas, acostumbrate jaja”, fueron algunos de los comentarios.

El joven tiktoker ahora comparte todo el contenido sobre su estadía en Buenos Aires: desde su ida al concierto de Taylor Swift en el estadio de River Plate hasta la visita al famoso cementerio de Recoleta.