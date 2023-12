escuchar

Una vez más, otra historia se ganó la atención de varios usuarios en TikTok y, en cuestión de minutos, se volvió viral. Todo comenzó cuando un hombre compartió un recuerdo de cuando su padre iba al colegio y sorprendió a más de uno al mostrar de qué se trataba.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Sergio publicó una imagen de unos de los dictados que le hicieron escribir a su progenitor cuando iba a primaria, en la época de Juan Domingo Perón y precisamente un día antes del 17 de octubre, “Día de la Lealtad” peronista.

“Mi papá encontró un cuaderno de cuando iba a la escuela primaria. Año 1951. Esto le obligaban a escribir. Increíblemente, 70 años después hay profesores que siguen adoctrinando”, redactó el guionista de TV junto a la foto que le tomó al cuaderno.

Se viralizó el tuit de un hombre que compartió qué le dictaron a su padre un día antes del 17 de octubre de 1951 (Foto: capturaX/@sershus)

En aquellas líneas, las cuales tienen fecha 16 de octubre de 1951, se lee: “Mañana conmemoramos el ‘Día de la Lealtad’. Nuestra alegría es inmensa. Un sinnúmero de personas estarán en la Plaza de Mayo”.

En el siguiente párrafo, ya con fecha 17 de octubre, siguió: “‘Con la justicia social y la ayuda social, dará al pueblo un abrazo de justicia y de amor’, general Juan Perón”.

Al ver el posteo del hombre, los usuarios quedaron sorprendidos por la caligrafía de su padre, ya que al momento de la escritura, él no tendría más de nueve años. “A destacar: la caligrafía y que haya escrito perfectamente ‘conmemoramos’ y ‘sinnúmero’; “Fijate qué linda caligrafía tenían en esa época. Me atrevo a decir que del 90 en adelante ya no se le dio importancia. Dominar la cursiva era parte del desarrollo de la motricidad fina. Hoy los alumnos no entienden ni ellos mismos lo que escriben” y “¿Sinnúmero? Hoy te dice un alumno que es que le falta el número. Y está escrito en tinta. Hoy los chicos escriben con lápiz. Hemos degradado en demasiados aspectos”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Luego de leer a los usuarios, Sergio expuso su preocupación por la sorpresa tras el halago de la cursiva de su padre. “Me sorprende que todos se sorprendan por la buena caligrafía de mi padre. ¿Tan raro es eso ahora?”, preguntó.

“Hoy ya no leo las evaluaciones, las descifro. No solo por la caligrafía, también por la redacción” y “Conservo cartas que yo le enviaba a mi abuela. Le escribía una o dos hojas, en cursiva, narrando... leía cuentos y se los contaba, y tenía 6 años. Mi nieta de 8 no sabe leer de corrido ni escribir sin ayuda, y no sabe usar cursiva”, le contestaron.

Pero este no fue el primer texto escrito a mano que se viraliza en las redes. En enero de 2023, un hombre encontró una carta de su primera novia, la publicó en X 22 años después y recibió la respuesta menos pensada.

La firma de la carta dató del 21 de julio de 2001 Twitter: @SebaGranate

La historia tuvo como protagonista a Sebastián Granate, quien decidió compartir el escrito en las redes, pero jamás pensó que sabría algo de ella dos décadas después. Tal como contó en diálogo con LA NACION, para su sorpresa, llegó hasta una joven que conoce a su expareja. “Una compañera de trabajo contó que un exnovio publicó una carta de cuando eran chicos. Até cabos y ella acaba de confirmarlo. La tengo sentada al lado”, apuntó la usuaria de la red social @ameijardin. Acto seguido, acotó: “Confirmo que es muy linda y sigue siendo buena gente”.

Pero eso no fue todo. Según contó Sebastián, días más tarde tuvo otra sorpresa. “Pasó algo muy loco. Me llegó un mensaje privado por Twitter y me habló un hincha de Lanús -yo también lo soy- y me contó que es la pareja de Ana, que tienen una nena de 6 años. Me dijo ‘quedate tranquilo que ella está bien’. Le mandé un beso, que sean muy felices, ya que no sabía que era madre. Además, le dije ‘aguante Lanús’. Un pibe macanudísimo”, cerró.

