Un ferretero reveló el truco para eliminar los malos olores de la casa y se volvió viral

Con tan solo un clic, un video puede dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos y eso le pasó a un ferretero, que una serie de likes en un video lo convirtió en viral. El hombre reveló el truco para eliminar los malos olores del baño y la cocina y generó sensación en TikTok.

A través de su cuenta de TikTok, donde acumula casi 100.000 seguidores, Marcos comenzó diciendo: “Te voy a explicar por qué vienen esos vapores y olores y cómo lo podés solucionar. Todos los baños tienen un artefacto introducido en el piso, que es este de acá”. De esa manera, señaló el desagüe que se encuentra en todos los baños, mientras iba mostrando pieza por pieza.

Y siguió: “Todo sale en un caño central de 50 milímetros que se conecta al cloacal de 110. El problema de esto es que muchas veces lo abrís y tiene sedimentado jabón, mugre y eso larga olor”.

En ese sentido, el hombre que tiene su perfil en la red social bajo el usuario @marco_s_gabriel, explicó que para solucionar el feo olor es recomendable colocar dentro de la cámara sifónica una “trampa de agua” para que los olores se vayan por el propio caño y no suban por la cámara.

El posteo revolucionó la app, obtuvo un millón y medio de reproducciones y cientos de comentarios. “Voy a pasarle este video a alguien que me dijo que no tienen solución ese olor ¡Gracias!”; “Gracias genio justo el video que necesitaba. Tenemos ese gran problema y no sabíamos qué hacer”; “Qué buena información, mi baño siempre impecable pero con olor a baño público, me fije y le falta eso, que está en un cajón y no sabía de dónde era”; “Muy bien Marcos! gracias! ¡Muy generoso de tu parte para compartir este conocimiento! de Córdoba Capital. Un abrazo”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Otra de las recomendaciones que generaron sensación entre sus seguidores fue la publicación que realizó el cordobés, en la que explicó qué hacer cuando las cerraduras se traban. “Te habrá sucedido más de una vez que colocando la llave en un picaporte o en el auto mismo o en algún objeto se empiezan a trabar las llaves. Eso es porque se empiezan a ensuciar las cerraduras por dentro”, aseguró.

En ese sentido, indicó que tenía una solución para eso. “Simplemente, tenés que comprar este producto que se llama grafito en polvo, le ponés un poco de grafito a la llave, introducís la llave en la cerradura. Suavemente, la empezás a mover hasta que lubrique con el grafito la cerradura. Si le podés poner grafito dentro de la cerradura también va a ayudar mucho a solucionar ese inconveniente”, indicó y completó: “Lo que jamás tenés que hacerle es ponerle este tipo de productos (señaló el W40) que son aceites multiusos, afloja todo, como conocen, porque probablemente quede suavecita, pero con el tiempo estos aceites se sedimentan, se hace un pegote adentro y vas a estropear toda la cerradura”.

“El cerrajero me retó por ponerle W40, no sabía que con la tierra se empasta y se rompe... Grafito es lo que va. Gracias genio!!!”; “No tomaba el seguro automático de la puerta, no accionaba. Puse W40 y se hizo un pastón. Compraré el grafito. Gracias”, le respondieron.