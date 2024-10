Escándalo en México: estaba dando las noticias, lo echaron en vivo y su reacción se convirtió en tendencia

Escuchar

Un momento entre extraño y contrario a la libertad de expresión se vivió durante la noche de este lunes cuando Gustavo Macalpin, conductor de Ciudadano 2.0, ciclo de noticias mexicano, fue despedido en vivo por el director del canal. Aunque el hombre no indicó cuáles eran los motivos de tal decisión, el periodista tuvo una reacción inesperada, por lo que no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales.

El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales (Foto: captura X)

“Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (...) Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, fueron las palabras que Luis Arnoldo Cabada le dijo a Macalpin, quien se mostró desconcertado y pensó que se trataba de una broma.

Pese a que el momento fue incómodo y el comunicador tenía muchas preguntas sin responder, mantuvo la calma y continuó con la transmisión. Sin embargo, no evitó mencionar que la manera en la que se enteró fue extraña.

“Ahí lo tiene tía y tío, una manera bastante extraña de que se informara, pero yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido durante estos seis años y medios”, expresó mientras su superior se alejaba de la cámara.

La secuencia no tardó en replicarse en las redes sociales y muchos usuarios especularon con que la decisión de Arnoldo Cabalda fue tomada después de que el conductor criticara a Carlos Alberto Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por lo que no tardaron en caracterizar el accionar como un acto de censura.

La reacción en las redes: “Censura al periodismo”

“Eso es promover la censura hacia el periodismo. Y lo peor es el poco profesionalismo mostrado por el Director del canal”; “Se nota que a ese director lo ajustaron para que se exponga en vivo. Al comunismo no le interesa quedar bien, pobre México poco a poco podría ser una Venezuela o Cuba”; “¡Pasó en Venezuela, canal globovision!”, fueron solo algunos de los mensajes que se leyeron en X.

Después de 24 horas de haber sido despedido, el periodista usó su perfil de Instagram para ahondar en lo que pasó. “¡Me despidieron en vivo! #censura #bajacalifornia”, escribió en la descripción del video que publicó.

“Resulta y resalta que el polémico conductor Gustavo Macalpin, o sea yo, se convirtió en tendencia luego de ser despedido de su programa de crítica política Ciudadano 2.0, completamente en vivo, por el dueño de la televisora”, comenzó diciendo mientras mostraba algunas imágenes del momento en el que el empresario arribaba a los estudios del canal.

Y siguió: “Doy mi programa normal y al final, en el último bloque, aparece el dueño de la televisora, aparece en cuadro, muy extraño y me dice ‘este es tu último día’. Así, sin previo aviso, después de estar siete largos años al frente, lo digo con mucho orgullo, del programa más exitoso de ese canal”.

En ese sentido, apuntó contra Arnoldo Cabada: “¿Por qué hizo esa grosería? Sinceramente, no lo sé. Yo lo que hago es crítica política, así que saquen sus propias conclusiones. Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer, no creo que haya sido un tema de impulso, yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo”.

Por último, resaltó su trabajo y dijo estar convencido de que cumplía con su rol. “Lo que sí estoy mega ultra archi seguro y convencido es que no fue porque yo hiciera un mal trabajo, porque si por algo me he caracterizado todo este tiempo, es por ser el más dedicado, el más disciplinado y prueba de ello es que construí un programa del agrado de muchos”.

LA NACION