escuchar

Oscar Alejandro es un youtuber que crea contenido para su canal a través de los distintos viajes que realiza y los lugares con los que se encuentra. En su visita a la Argentina, viajó a Rosario, pese a que le recomendaron “no ir a la ciudad de Lionel Messi”. No obstante, conoció su ciudad natal, la casa donde se crio y el restaurante de su familia, que cuenta con un particular detalle para los más fanáticos.

Cuando el creador de contenido anunció que viajaría a Rosario, muchos de sus seguidores le advirtieron de la peligrosidad del lugar. Sin embargo, en la introducción del video manifestó: “Muchísimas personas me dijeron, ‘¿cómo se te ocurre ir para allá? ¡Es peligroso! Tienes que ponerte chalecos antibalas, te van a robar’. Pero cómo puede ser que una ciudad que le dio tanto a la Argentina, como por ejemplo, Manuel Belgrano, quien izó por primera vez la bandera, y ha dado a luz a tantos hijos ilustres como Fito Páez o Lionel Messi, yo voy a dejar de ir a ese lugar”.

En su travesía por el lugar, Oscar Alejandro conoció la casa donde nació Lionel Messi en el barrio La Bajada y el mural “De otra galaxia y de mi ciudad”, que es el retrato del futbolista más alto del mundo, que fue realizado el año pasado. “Si giramos un poco nos vamos a encontrar con el bar restaurante VIP, que nada más y nada menos es de su familia (Messi). A esta hora vemos que está tranquilo, obvio, porque no es hora de almuerzo ni de cena, mucho menos de rumba”, indicó.

Asimismo, continuó: “Me comentaron que no vamos a encontrar nada alusivo a él. No es que hay retratos, un busto o una estatua. No. Porque este es el bar que viene regentando hace años la familia Messi, inclusive antes de que Lionel fuera famoso. Pero sí hay un detalle que nos dice que sí, que es el bar de la familia”.

El creador de contenido mostró los manteles en tono lila con una Copa del Mundo en el centro, en referencia a la ganada en el 2022, el Monumento Nacional a la Bandera a su izquierda y el retrato del capitán de la Selección Argentina a la derecha. “Mira qué gracioso esto. En vez de ‘andá pa’ allá, bobo, dice ‘vení pa’l VIP’”, comentó. La frase está en dorado junto a las tres estrellas de referencia a las tres conquistas mundialistas de Argentina a lo largo de su historia.

En este sentido, Oscar Alejandro explicó: “La curiosidad de las personas que vienen al restaurante de la familia es mucho más, entonces, se pusieron de acuerdo y lo que están construyendo a un lado del bar es lo que se convertirá en un museo de las cosas personales de Lionel Messi. Cualquier detalle que pueda incentivar a los turistas a que vengan”.

Los más fanáticos del capitán de la Selección Argentina, que actualmente se encuentra defendiendo los colores del Inter Miami en Estados Unidos, tendrán un lugar para disfrutar de comidas y bebidas en Rosario, junto a un museo alusivo a su exitosa carrera como futbolista.