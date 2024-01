escuchar

Lionel Messi fue distinguido este lunes con el premio The Best 2023 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) por sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland, quien en la previa era el máximo favorito por lo hecho en Manchester City siendo goleador de la Premier League y la Champions League 2022/23. El argentino no estuvo presente en la ceremonia que se realizó en Londres, Inglaterra, porque se quedó en Estados Unidos entrenando con Inter Miami.

El período que se tuvo en cuenta para entregar el galardón fue el comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, un mes después de que el argentino recaló en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. En ese contexto, no era el candidato a obtener el galardón, pero fue reconocido por tercera vez, la segunda consecutiva, y quedó como el máximo poseedor del premio que se entrega desde 2016. Hay dos futbolistas que lo recibieron en dos ocasiones y fueron superados por el rosarino: Cristiano Ronaldo (Portugal) y Robert Lewandowksi (Polonia). Luka Modric (Croacia) tiene una estatuilla.

Tabla de ganadores de The Best

Lionel Messi (Argentina) - 3

Cristiano Ronaldo (Portugal) / Robert Lewandowski (Polonia) - 2

Luka Modric (Croacia) - 1

Lionel Messi tiene tres premios The Best en su carrera y es el máximo poseedor de la estatuilla FRANCK FIFE - AFP

Haaland, Messi y Mbappé, que conformaron una terna que fue similar a la del último Balón de Oro, decantaron de un grupo inicial de 12 jugadores que fueron votados por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas de fútbol y aficionados. Quienes quedaron en el camino fueron Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

Todos los ganadores de The Best, año por año

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal).

2018: Luka Modric (Croacia).

2019: Lionel Messi (Argentina).

2020: Robert Lewandowski (Polonia).

2021: Robert Lewandowski (Polonia).

2022: Lionel Messi (Argentina).

2023: Lionel Messi (Argentina).

Todos los ganadores de The Best 2023

En la gala que se realizó en Londres hubo otras siete ternas y, en consiguiente, ganadores. Entre ellos sobresalió el argentino Daniel Iñíguez como mejor hincha. El fanático de Colón de Santa Fe, que fue captado por las cámaras de TV dándole la mamadera a su bebé en brazos en la tribuna en un partido ante Barracas Central el 21 de mayo de 2022, subió al escenario a recibir el premio son su hijo en brazos y una bandera de la Argentina con una insignia del Sabalero y una leyenda en referencia a su ciudad natal. Emocionado, manifestó: “Quiero agradeces a Dios, que me puso acá, y al camarógrafo Rodríguez que fue quien me captó con la cámara. También a los hinchas de Colón y de Unión que me votaron y a toda la Argentina”. El reconocimiento toma aun más trascendencia si se tiene en cuenta que uno de sus rivales era Miguel Ángel, un simpatizante de Millonarios de Colombia que poco antes de que le practiquen la eutanasia producto de una enfermedad terminal conoció al plantel del club del que era fanático.

🇦🇷¡TOTO IÑÍGUEZ, EL GANADOR AL MEJOR HINCHA DEL MUNDO EN LOS PRREMIOS THE BEST!🗣️ pic.twitter.com/4aYGUxw7Jp — TyC Sports (@TyCSports) January 15, 2024

En la rama femenina, fue reconocida como la mejor jugadora del período comprendido Aitana Bonmatí. La española que milita en Barcelona ganó el Mundial con el combinado de su país y se impuso en la terna a su compañera de equipo y compatriota Jenni Hermoso y la colombiana de Real Madrid Linda Caicedo. Así, es la última ganadora de los dos reconocimiento más importantes porque también obtuvo el Balón de Oro.

La distinción a mejor entrenador se lo llevó Josep Guardiola, que le dio a Manchester City su primera Champions League en la historia. El español compartió terna con Simone Inzaghi (Italia - Inter de Milán) y Luciano Spalletti (Italia - Napoli). En la rama femenina fue distinguida la neerlandesa Sarina Wiegman quien está a cargo de la selección de Inglaterra por sobre Jonatan Giraldez (España - Barcelona) y Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea).

Josep Guardiola fue elegido el mejor entrenador de la rama masculina en The Best 2023 ADRIAN DENNIS - AFP

En el rubro arqueros, Mary Earps, la inglesa que se destaca en Manchester United y la selección de su país, fue galardonada entre las mujeres por sobre Mackenzie Arnold (Australia - West Ham) y Catalina Coll (España - Barcelona) mientras que el brasileño Ederson de Manchester City se quedó con el premio masculino ante Yassine Bounou (Marruecos - Sevilla y Al Hilal) y Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid).

El premio Puskas al mejor gol fue para Guilherme Madruga, brasileño que convirtió de chilena desde afuera del área para Botafogo SP en un partido por la serie B de Brasil ante Grêmio Novorizontino. Compitieron contra él tantos del paraguayo Julio Enciso en Brighton y otro del portugués Nuno Santos con la camiseta de Sporting Lisboa.

Además, se diagramó el 11 ideal con Thibaut Courtois (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), Ruben Días (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Vinicius Jr. (Real Madrid) y Lionel Messi (Inter Miami). El de mujeres, en tanto, quedó conformado con Mary Earps (Inglaterra), Olga Carmona (España), Lucy Bronze (Inglaterra), Alex Greenwood (Inglaterra), Keira Walsh (Inglaterra), Alessia Russo (Inglaterra), Lauren James (Inglaterra), Ella Toone (Inglaterra), Aitana Bonmatí (España), Alex Morgan (Estados Unidos) y Sam Kerr (Australia).

Por último, el Fair Play lo recibió Brasil por haber brindado un mensaje antirracista al vestir una camiseta completamente negra en un amistoso vs. Guinea mientras que la futbolista Marta, también de ese país, fue distinguida con un The Best especial.