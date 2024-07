Fue a comprar ropa con su hijo, la vendedora le dijo que las remeras rosas eran para nenas y su respuesta se hizo viral

Escuchar

Las redes sociales están llenas de contenidos, incluyendo situaciones sorprendentes que algunas personas eligen compartir. Estos eventos inusuales tienden a generar un gran revuelo y captar la atención de muchos usuarios. En esta oportunidad, se dio a conocer un insólito episodio que abrió un debate muy rápidamente.

Todo se dio cuando una mujer española contó en su perfil que llevó a su hijo de diez años a un local de ropa para comprar camisetas nuevas. Allí, una vendedora intentó dirigir al menor hacia camisetas en tonos azul, blanco y gris, pero él mostró interés en las rosas. La empleada le comentó que esas eran de mujer, lo que provocó una respuesta en el niño que se hizo viral en las redes sociales.

El intercambio entre un niño y una vendedora que ropa que se hizo viral

La mujer dio a conocer que la respuesta de su hijo ante la indicación de la vendedora fue contundente, ya que el pequeño lanzó: “Da igual, las camisetas no lo saben”. Esta afirmación provocó un gran apoyo y comenzó un intenso debate sobre los estereotipos de género relacionados con los colores de la ropa.

La historia, que fue compartida por la protagonista bajo el usuario de @Flintstone___ en la red social X, no tardó en hacerse viral y alcanzó más de 300.000 reproducciones y 17.000 ‘Me Gusta’ al poco tiempo de publicarse. La mayoría de los internautas celebraron la respuesta del menor, quien no dudó en desafiar con mucha seguridad las normas de género establecidas en la ropa.

Los usuarios celebraron la respuesta del menor (Captura: X @Flintstone___)

El apoyo de los usuarios

Aunque el debate sobre los estereotipos de género en la ropa no es reciente, casos como el de este menor resaltan cómo las normas sociales afectan a los niños desde su infancia. En una época en la que se intensifican los esfuerzos por promover la igualdad y la inclusión, esta situación provocó una reflexión significativa y abrió un diálogo esencial. “Mi aplauso para ese niño y esos padres”; “Qué grande tu hijo, me encanta la respuesta”; “¡La respuesta es magnífica! Para estar orgullosa” y “Se me hace surrealista que todavía se hable de colores para niño y colores para niña”, fueron algunas de las respuestas que más resonaron en la red social.

Además, otros decidieron compartir sus propias experiencias con esas situaciones. “Trabajo en una tienda de fútbol y peleo todos los días con comentarios de madres diciendo que las camisetas de futbol son de niño”; “Mi hija de 9 igual, pero al revés… buscando unos pantalones cortos... les gustó uno de Spider-Man y el dependiente le dijo que eso era para niños” y “En una librería: ‘¿Tienen cuadernillos de vacaciones? Vendedor: ¿de niño o de niña?”, fueron algunas de las vivencias de otros internautas, quienes también se mostraron indignados por estas cuestiones.

Sin lugar a dudas, la observación del menor, con su corta edad, sirvió para muchos como un recordatorio de que las barreras de género son construcciones sociales sin base en la realidad de objetos inanimados como las prendas de vestir.

