Hallaron un continente “perdido” que estuvo desaparecido durante 375 años

Miles de millones de años pasaron desde que el planeta Tierra se constituyó como tal, y a través del tiempo sufrió lógicas modificaciones en su geografía a causa de distintos factores. Si bien en la actualidad existen los continentes conocidos como América, Asia, África, Europa, Oceanía y Antártida, pocos conocen la historia de una continente “perdido” en el tiempo que fue descubierto en 1642. ¿Por qué no se lo cuenta como tal? Porque está debajo del agua.

En la actualidad, se llevan adelante los Juegos Olímpicos en París, cuyo símbolo son cinco anillos que representan a los distintos continentes que componen el planeta Tierra; sin embargo, en el mismo no aparece la Antártida porque allí no hay países a causa de sus extremas condiciones climáticas. Asimismo, no se tiene en cuenta al continente llamado Zealandia, conocido como Te Riu-a-Maui, que estuvo perdido durante 375 años.

Como se puede apreciar en el mapa, la parte principal del continente es Nueva Zelanda, pero el resto se “perdió” en el tiempo porque gran parte de su superficie está por debajo del agua.

La historia de Zealandia comenzó en 1642, cuando el navegante holandés Abel Tasman salió desde Indonesia y se encontró con la isla que luego se conocería como Nueva Zelanda. Pero fue en 2017 cuando se confirmó que se trataba de un continente propiamente dicho, aunque se trate del más pequeño del planeta Tierra y que el 94% del mismo esté debajo del agua. Es decir, nadie podría recorrer este continente de 4,9 millones de metros cuadrados, ubicado bajo la costa de Nueva Zelanda.

En este descubrimiento extrajeron componentes minerales para analizar y los resultados dieron los fundamentos para considerarlo un territorio continental. ¿Cómo? Los continentes tienen uno o más núcleos de roca conocidos como cratones, que son porciones rocosas estables en el interior de la estructura continental formada por un pasado geológico muy lejano. Los cratones tienen una antigüedad de 1.000 millones de años y la de Zelandia data de hace unos 500 millones de años.

Asimismo, el estudio, cuyos detalles fueron publicados en la revista especializada Geology, arrojó que fue hace unos 23 millones de años que todo este continente comenzó a estar sumergido bajo el agua.

En este sentido, Rose Turnbull, geóloga del GNS Sciece, integrante de este estudio, dialogó con National Geographic y manifestó: “Esto marca la casilla final, la que faltaba. Estamos sentados sobre un continente”. Del mismo modo, Keith Klepeis, geólogo estructural de la Universidad de Vermont, manifestó al mismo medio: “Los continentes son como icebergs. Lo que ves en la superficie no es realmente la extensión total de la bestia”.

Muchos de los medios lo calificaron como un microcontinente o como el octavo continente. ¿Por qué ocho? Porque algunos indican que a América habría que separarlo entre América del Norte y América del Sur.

Entonces, Zealandia ocuparía el lugar número ocho. Si bien es bastante más antigua de lo que se pensaba, en comparación de los demás continentes, siendo el más joven de todos. África, Europa, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur y la Antártida tienen cratones de más de 1.000 y 4.000 millones de años.

