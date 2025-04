Increíble hito en Dallas: así fue como revivieron una especie de lobo extinta hace miles de años

La empresa Colossal Biosciences de Dallas, Texas, logró traer al mundo una nueva versión del lobo terrible (Canis dirus), una especie extinta hace más de 10.000 años y que se hizo famosa por Juego de Tronos. El experimento se logró gracias a la extracción de ADN de fósiles que tienen más de 70.000 años de antigüedad.

Se trata de la cría de tres cachorros: dos machos de seis meses y una hermana de dos meses, que fueron llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, respectivamente.

Si bien no son clones exactos del lobo terrible, el nuevo animal tiene una gran cantidad de características genéticas de sus ancestros y comparten varios de sus rasgos físicos, ya que poseen pelaje denso y claro y un tamaño mayor al promedio, con complexión mucho más robusta que la del lobo gris moderno.

Beth Shapiro, directora científica de Colossal y experta en paleogenómica, calificó al experimento como “la primera desextinción funcional”. “Tenía plena confianza en que esto iba a funcionar”, sostuvo la especialista en declaraciones ABC News.

Desde la empresa remarcaron, en declaraciones que compartió The New York Times, que el objetivo de la investigación no fue revivir una especie extinta de forma exacta, sino de crear una versión actual. En los próximos meses, los especialistas deberán controlar el desarrollo de los tres mamíferos para definir su comportamiento, evaluar cómo crecen y qué otras características poseen del lobo terrible.

Cómo “revivieron” al lobo terrible: en qué consistió el experimento científico

La empresa biotecnológica extrajo ADN de dos fósiles para secuenciar mejor el genoma del animal en la base del lobo gris, un pariente cercano de la especie extinta. Como los ejemplares de esta especie están emparentados con perros y lobos actuales, aplicaron tecnología ya probada en reproducción asistida canina, como la clonación y la implantación de embriones.

“Hemos tomado el genoma de un lobo gris, una célula de lobo gris, ya que es genéticamente 99,5 % idéntica a la de los denominados terribles, porque están estrechamente emparentados”, explicó Shapiro en declaraciones a ABC News, donde profundizó: “Hemos editado esas células en múltiples puntos de su secuencia de ADN para que contengan la versión del ADN del lobo terrible”.

Los científicos lograron crear tres embriones que fueron implantados en tres hembras lobo gris Captura/ Telemundo

Y es que, a partir del ADN de los fósiles, los especialistas identificaron 20 genes clave que diferenciaban a esta especie extinta del lobo gris y mediante técnicas de edición genética, como la CRISPR —tecnología que permite modificar el ADN de organismos vivos—, introdujeron esas modificaciones en células de un lobo gris. Así, lograron crear embriones que fueron implantados en madres sustitutas de la misma especie para dar origen a los tres cachorros.

Tras el hito genético, Colossal busca aplicar sus conocimientos y técnicas en la conservación de especies vivas que hoy se encuentran en peligro de extinción.

Tras el avance tecnológico, la empresa busca revivir otras especies ya extintas

Colossal trabaja en modificación y desarrollo genético desde hace tiempo. En declaraciones a ABC News, Ben Lamm, director ejecutivo y cofundador de la empresa, aclaró: “No somos una fundación, ni una organización sin fines de lucro, ni un centro de estudios académico. Nuestro objetivo es desarrollar productos y tecnologías”.

Los restos de un lobo terrible en el Museo del Rancho La Brea Brian Switek

Uno de los grandes planes de la empresa es lograr el primer embarazo de un elefante modificado en 2026. Es que, desde hace más de cuatro años, trabajan en la modificación genética de elefantes asiáticos para que presenten características del mamut lanudo: pelaje grueso, adaptación al frío y capas de grasa subcutánea. Incluso, en 2023 lograron que ratones modificados desarrollaran un pelaje similar.

Además, tienen el objetivo de “revivir” al dodo, un ave extinta desde el siglo XVII. Sin embargo, este plan podría ser más difícil, ya que no hay, todavía, métodos para manipular embriones dentro de los huevos.