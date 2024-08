Hallazgo: un profesor hacía jardinería en su casa de Coventry cuando descubrió un objeto inédito del siglo IV

Escuchar

En un sorprendente giro del destino, una tarde de jardinería en Coventry, Inglaterra, ha desencadenado un descubrimiento arqueológico que desafía las percepciones sobre la historia medieval británica.

Graham Senior, un profesor de geografía británico, encontró la piedra mientras arreglaba un cantero de su jardín

Graham Senior, un profesor de geografía de 55 años, estaba realizando tareas de mantenimiento en su jardín cuando hizo un hallazgo extraordinario. “Estaba limpiando un cantero de maleza y piedras cuando vi esto y pensé: eso no es natural, no son arañazos de un animal. No puede haber estado a más de diez centímetros por debajo de la superficie”, relató Senior al periódico británico The Guardian.

Lo que inicialmente parecía ser una simple roca resultó ser un artefacto de más de 1.600 años de antigüedad. La piedra arenisca rectangular, que mide once centímetros de largo y pesa 139 gramos, está inscripta en tres de sus cuatro lados con caracteres del alfabeto ogham, un sistema de escritura de agrupación de líneas paralelas utilizado principalmente en Irlanda y Escocia durante los primeros siglos de la era cristiana. Este formato se usó hasta antes de la adopción de la escritura latina insular en pergaminos.

Teresa Gilmore, arqueóloga y responsable de enlace de hallazgos para Staffordshire y West Midlands con sede en los Museos de Birmingham, calificó el descubrimiento como “asombroso”. “La belleza del Programa de Antigüedades Portátiles es que la gente está encontrando cosas que siguen reescribiendo nuestra historia. Este hallazgo en particular nos ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la actividad medieval temprana en Coventry, que aún tenemos que entender. Cada hallazgo como este ayuda a completar nuestro rompecabezas y nos brinda un poco más de información”, explicó Gilmore en diálogo con The Guardian.

La experta agregó que estas piedras son “muy raras y generalmente se han encontrado en Irlanda o Escocia, así que encontrarlas en las Midlands inglesas es realmente inusual”. Sugirió que la presencia de esta piedra en Coventry podría estar relacionada con la llegada de personas de Irlanda o con la actividad de los monasterios medievales de la zona. “Habría monjes y clérigos que se trasladaban de un monasterio a otro”, explicó.

La asombrosa pieza mide once centímetros y pesa 139 gramos

Katherine Forsyth, profesora de Estudios Celtas en la Universidad de Glasgow, confirmó que la inscripción es de un estilo temprano de ogham, que probablemente date del siglo V o VI, aunque posiblemente podría remontarse incluso al siglo IV.

La inscripción en la piedra, que reza “Maldumcail/ S/ Lass”, ha sido parcialmente descifrada. Gilmore explicó: “La primera parte se relaciona con el nombre de una persona, Mael Dumcail. La segunda parte es menos segura. No estamos seguros de dónde proviene el S/Lass. Probablemente sea una ubicación”.

El propósito exacto de la piedra sigue siendo un misterio. Gilmore sugirió: “Podría haber sido un artículo conmemorativo portátil. No lo sabemos. Es una cosa pequeña y sorprendente”. Senior especula sobre la importancia histórica del lugar del hallazgo: “No estamos lejos del río Sowe. Creo que debe haber sido una ruta de transporte importante”.

Ali Wells, conservador del Museo Herbert de Coventry, donde ahora se exhibe la piedra, expresó su entusiasmo al medio británico: “Es realmente increíble. El idioma es originario de Irlanda. Por lo tanto, haberlo encontrado en Coventry ha sido un misterio emocionante. Coventry ha sido excavada a lo largo de los años, especialmente el centro de la ciudad, por lo que no hay muchos hallazgos nuevos. Fue bastante inesperado”.

La piedra ogham de Coventry se presentó al público en la exposición Collecting Coventry, que se inauguró el pasado 11 de mayo. Este artefacto único fue una pieza central de la exhibición debido a que ofreció a los visitantes una ventana fascinante a un período poco conocido de la historia británica. Se espera que este descubrimiento único revele algunas de las complejas redes de conexiones culturales, lingüísticas y religiosas que existían en la Gran Bretaña medieval temprana.

LA NACION