Juntó latas de aluminio por un año, las llevó a reciclar y quedó sorprendida con el dinero que le dieron

Cada vez más jóvenes buscan realizar pequeños actos para cuidar el planeta e incentivan estas actividades. Así las cosas, muchas empresas de reciclaje suelen pagar por los productos recibidos. Aylén, una influencer del partido de San Martín, mostró a través de sus redes sociales cuánto le pagaron por recolectar más de 5 kilos de aluminio procedente de latas de conservas y bebidas.

“¿Cuánto dinero se puede ganar juntando aluminio por un año? La verdad que yo no tengo idea, pero vamos a averiguarlo”, comenzó diciendo la joven en un video en el que mostró cómo llevaba a reciclar estos productos. “Bueno, ahí me estaba llevando mi mamá en el auto y yo creyéndome toda diosa que iba al shopping, pero no mi reina, estábamos yendo a San Martín a canjear todas mis latas”, continuó con humor a sus más de 17 mil seguidores.

Reciclar latas, cartón o plástico son grandes formas de ayudar al planeta (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Al llegar al lugar en que comprarían sus latas, los empleados le explicaron que pagaban $850 por un kilo de aluminio, por lo que rápidamente comenzó a bajar las bolsas para que sean pesadas. “La verdad es que empecé a juntar latas porque sí, no es algo que hago todos los días, solo cuando las encuentro tiradas en lugares y tengo alguna bolsita para llevarlas”, remarcó Aylén, sin dimensionar lo importante de su accionar para el medioambiente.

“A veces también salgo sola a buscar latas, porque me gusta mucho caminar, entonces aprovecho lo que otros tiran para hacerlo plata sin invertir nada. Solo camino y la calle provee”, indicó la joven, quien en un año llegó a juntar 10.070 kilos y recibió $9200. Rápidamente, el video se volvió viral y muchas personas se mostraron entusiasmadas por poder llevar adelante esta práctica. Además, otros usuarios le brindaron tips para que pudiera ganar más dinero y le recomendaron que comenzara a juntar otros materiales como el cartón o el plástico.

“¡Juntar cartón es mucho mejor! Con mi viejo llegábamos hacer $160 mil en 4 días”, aseguró un seguidor. Otro sumó: “Te dejo un tip: las chapitas de las latas sacalas y vendelas aparte”. “Yo también junto las latas cuando las veo tiradas en el piso, en algún momento las voy a vender”, reconoció otra joven.

¿Cómo ayuda reciclar aluminio al planeta?

Según la Secretaría de Climate Consulting, el aluminio es un material presente en latas, pero también en bicicletas, aparatos electrónicos y electrodomésticos, por lo que 80 latas de bebidas pueden hacer la llanta de una bicicleta o 550 latas de conservas pueden convertirse tranquilamente en una silla.

La ventaja del aluminio es que puede reciclarse al 100% infinidad de veces por su composición, lo mismo ocurre con otros materiales como el vidrio. Por lo que es un excelente ejemplo para empezar con un reciclaje circular.

Algunos de los beneficios que trae al planeta reciclar aluminio son:

Supone un gran ahorro de energía y materias primas.

Al reciclar se evita la extracción de bauxita, la materia prima con la que se fabrica el aluminio.

Se reduce la contaminación del agua y los suelos.

Se reducen las emisiones de CO2.

Las latas también pueden ser reutilizadas como macetas o porta lápices Foto: Pexels

¿De qué otras formas se pueden reutilizar las latas de aluminio?

Muchas personas creen no tener el tiempo para reciclar las latas de comidas o bebidas; sin embargo, desde la comodidad del hogar existen formas fáciles de volver a darles una vida útil. Una de ellas es convertir estos productos en macetas para el jardín, también pueden utilizarse como lapiceros o decorarlos para que sean bonitos portavelas.

LA NACION