Kate Middleton admitió que convivir con Meghan Markle fue lo más difícil de su vida

Kate Middleton realmente sufría cuando estaba cerca de Meghan Markle, así lo reveló un reciente libro sobre la princesa de Gales. La esposa de William habría dicho que convivir con la exactriz estadounidense fue de “lo más difícil que ha hecho en su vida”, confesión que le da un giro a la supuesta buena relación que tenían y que aleja las posibilidades de una reconciliación en el futuro.

Kate Middleton dijo que convivir con Meghan Markle fue lo más difícil en su vida Archivo La Nación

Kate Middleton siempre supo que Meghan Markle no era la persona indicada para casarse con el príncipe Harry y para formar parte de la familia real; en el libro Catherine, the Princess of Wales, the Biography, el autor Robert Jobson reveló que la princesa de Gales detectó comportamientos inadecuados de parte de la exactriz de televisión; una vez que se percató de esto, manifestó su preocupación, pero al parecer nadie la escuchó.

Meghan Markle también hizo impactantes revelaciones sobre los príncipes de Gales SUZANNE CORDEIRO - AFP

En ese mismo libro, que recién fue lanzado en Reino Unido, también se dio a conocer detalles sobre la verdadera relación entre Middleton y Markle. El experto en la corona británica contó que la princesa de Gales le dijo a un miembro de la familia real que convivir con Meghan “había sido lo más difícil que hizo en su vida”.

Meghan Markle y el príncipe Harry en su boda Paul Ellis - POOL AFP

La princesa de Gales se refirió en específico al momento en el que, tras la muerte de la reina Isabel II, William, Meghan, Harry y ella salieron a agradecer a los británicos los cientos de flores que dejaron en el Castillo de Windsor. Esta aparición de los “4 Fantásticos” fue sugerida y planeada por el príncipe de Gales, quien le pidió a su hermano Harry que se hiciera, con el objetivo de enviar un mensaje de unidad.

“En medio de todo el dolor por la muerte de la reina, William, ahora príncipe de Gales y heredero al trono, tomó medidas decisivas. Al hablar por teléfono con (su hermano) Harry, le sugirió que ellos y sus esposas hicieran una demostración de unidad por el bien de su difunta abuela, viendo juntos las ofrendas florales en Windsor. Harry aceptó”, detalló el autor.

Además, añadió: “Kate admitió más tarde, ante un miembro de la familia real, que tal era el grado de malestar entre las parejas, que el paseo había sido lo más difícil que había tenido que hacer en su vida”. Para la princesa de Gales fue muy duro no solamente convivir con Meghan Markle, sino también con Harry; ella aún está muy molesta por todo lo que los duques de Sussex dijeron sobre la familia real.

Esa aparición en el Castillo de Windsor fue la primera vez que Kate Middleton fue fotografiada en público junto con Meghan Markle y Harry desde que ofrecieron la polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo del 2021, en esa oportunidad, la que la exactriz estadounidense afirmó haber sido acusada injustamente de hacer llorar a la princesa de Gales, cuando el incidente había sucedido al revés.

Camila Parker Bowles, el rey Carlos III y los príncipes William y Kate Middleton se mostraron muy unidos durante el último año (Foto: Instagram @theroyalfamily)

Kate Middleton y los secretos más sorprendentes revelados en su nuevo libro

En el libro de Catherine, the Princess of Wales, the Biography, de Robert Jobson, se revelaron grandes secretos de la princesa de Gales, tales como:

La primera canción que Kate Middleton y del príncipe William bailaron en su boda fue You’re the One That I Want , interpretada por John Travolta y Olivia Newton-John.

, interpretada por John Travolta y Olivia Newton-John. Kate Middleton quería renunciar de su título de princesa de Gales por temor a que la compararan con Lady Di .

. En 2007, el príncipe William terminó con Kate Middleton por llamada telefónica.

