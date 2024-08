La cascada oculta de la provincia de Buenos Aires: está a unas horas en auto y es ideal para una escapada

Escuchar

La provincia de Buenos Aires posee diferentes tipos de escenarios naturales distintivos de la región pampeana. La mayoría de su territorio está cubierta de campo, pero también destacan las sierras, las lagunas, médanos, bosques e islas, que conforman una identidad propia que invita a los turistas a desconectar de la vorágine diaria. Dentro de las singularidades, se halla la cascada más alta de esta región, ubicada... en medio de la nada.

La Cascada Cifuentes es un salto de agua que se formó gracias al río Quequén Salado que atraviesa gran parte de la provincia. En los últimos años, ganó preponderancia entre el turismo aventura y los amantes de la pesca, por considerarse un santuario predilecto de la vida silvestre. Incluso, también enamoró a los curiosos que intentan descubrir las joyas ocultas de Buenos Aires.

Cascada Cifuentes, el salto más alto de la provincia

La Cascada Cifuentes se ubica a 539 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Dorrego. Es posible llegar a ella al tomar la ruta Nacional 3 cuando esta se combina con la ruta Nacional 205 en Cañuelas. Ese camino conducirá hasta el cruce del Puente del Quequén Salado. A la izquierda, una desviación por calle de tierra dirigirá al punto de destino.

El salto de la Cascada Cifuentes es de 8 metros de alto (Fuente: Turismo Dorrego)

Según el sitio oficial de Turismo de la provincia, el lugar lleva el nombre del propietario de aquellas tierras, pero dentro de la comunidad local también se la conoce como Cascada Aldaya. Este es el salto más alto que existe con ocho metros de altura. La misma se encuentra en el extremo inferior, entre los partidos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos, a pocos kilómetros de la desembocadura con el mar.

A esta maravilla natural se la considera como un accidente geográfico imponente -e importante- dentro de la región, el cual alberga a diferentes tipos de animales y anidación. Es por ello que las autoridades insisten en preservar de forma intacta este sitio que aún se conserva en estado rural.

La Cascada Cifuentes se llama así por el propietario del terreno (Fuente: Germán Fernández Otero/Trip Advisor)

La cascada está a cuatro kilómetros de distancia de la ruta 3. Posee un entorno rocoso y su agua es cristalina. Además, está rodeada de bosques. El sitio oficial afirma que es posible practicar diferentes deportes, como: natación, kayak, trekking y diferentes actividades acuáticas.

La Cascada Cifuentes es un punto de atracción para los amantes de la pesca y la vida a la naturaleza por su entorno silencioso (Fuente: Turismo Dorrego)

Uno de los puntos por los que todo el mundo desea acercarse es su playa, desde donde se puede apreciar la cascada desde abajo y sentir la fuerza con la que cae el agua. Allí es habitual avistar diferentes tipos de aves, como loros, patos y gansos. El acceso es fácil y en cualquier época del año las condiciones son aptas para visitarla.

Algunas advertencias para tener en cuenta: se sugiere no visitar la Cascada Cifuentes y practicar deportes acuáticos luego de una lluvia fuerte o un temporal, debido a las crecidas del río. Al mismo tiempo, en la época seca o de verano, no hay que encender fuego para evitar incendios devastadores. Por último, al ser el hábitat de arañas y serpientes, es recomendable no tener contacto con ellas y si sufriste alguna picadura intentá fotografiar la especie y acercate al centro de salud más cercano.

