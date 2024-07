Quién es Ballerina Farm, la “tradwife” que vive “a la antigua”, es furor en redes y resiste a las críticas

Escuchar

A medida que la humanidad ingresó al siglo XXI, diferentes discursos se modificaron y adaptaron a la realidad contemporánea. Uno de ellas fue el rol de la mujer, que cincuenta años atrás tenía una injerencia escasa en la política y la economía. No obstante, en las últimas dos décadas pasaron a ocupar puestos de liderazgo y se replantearon las normas establecidas. Sin embargo, esto no cabe a todo el mundo y, en los Estados Unidos, la influencer Ballerina Farm decidió criar a sus hijos “a la antigua”, en un modo que causó gran repercusión en las redes y le valió diversas críticas. ¿Quién es y qué hace?

Ballerina Farm, como se la conoce, consolidó una familia granjera del siglo XXI donde enseña a diario su forma de vida tradicional (Fuente: Instagram/@ballerinafarm)

Hannah Neeleman, de 34 años, es una exbailarina de Salt Lake City, en los Estados Unidos, que se crió en el seno de una familia mormona y que en la actualidad vive en las montañas de Utah, en una granja que se llama Ballerina Farm, como se identifica también en la cuenta de Instagram. La mujer cocina toda su comida, realiza la limpieza completa del hogar y cría a sus ocho hijos con valores que algunos podrían señalar de “arcaicos”.

Esta influencer, que se consolidó como la antítesis del feminismo moderno, cuenta con nueve millones de seguidores en Instagram y más de siete millones en TikTok. En cada video e imagen que comparte con el público que aclama su manera de vivir la vida enseña recetas con ingredientes de su granja y huerta orgánica, a la vez que luce vestidos a cuadros vichy. Su aspecto puede compararse al de una mujer de los años 50.

La vida de Hannah (Fuente: Instagram/@ballerinafarm)

Junto a su marido tienen más de 128 hectáreas y su terreno extenso es el que les da todo lo necesario para subsistir. Venden carne de animales criados allí, hierbas y frutos que cosechan según la estación, leche cruda, delantales y zuecos, según indicó la versión estadounidense de la revista Cosmopolitan.

Las tareas se dividen entre Hannah y su esposo, pero también cuentan con la ayuda de 40 empleados que en las redes poco suelen mostrarse. Este fue uno de los factores por el que la criticaron. Ante estos comentarios, decidió enviar una respuesta contundente en uno de los medios de comunicación más importantes de su país.

En diálogo con The Times, habló de su estilo de vida y soltó: “Somos tradicionales en el sentido de que somos un hombre y una mujer, tenemos hijos, pero siento que estamos abriendo muchos caminos que no se habían abierto antes. Entonces, que me etiqueten de mujer tradicional es algo así como que no sé si me identifico con eso”.

La familia está compuesta por ocho hijos y aseguran que eso es decisión de la voluntad de Dios (Fuente: Instagram/@ballerinafarm)

La pareja de Hannah es Daniel Neeleman, hijo de un multimillonario dueño de la aerolínea JetBlue. Antes de casarse y concebir la gran familia, ofició de director de una compañía de seguridad propiedad de su familia. En la actualidad también comparte en sus redes fotos y videos que corresponden a enseñar la vida de un vaquero. Con solo 500 mil seguidores, intenta imponer otro mensaje diferente al de su esposa.

Lluvia de críticas a Ballerina Farm y su familia

Los seguidores de Ballerina Farm se encuentran divididos entre quienes aman la manera en que comunica su día a día y las rutinas campesinas, hasta quienes la señalan por engañar a todos y que está atrapada en la decisión de un multimillonario que la obliga a llevar a cabo este tipo de responsabilidades. En particular porque abandonó su carrera de bailarina de danza clásica. Ante los medios de comunicación aseguraron ser genuinos y sobre la cantidad de hijos que poseen, remarcaron que lo dejan en la voluntad de Dios, por lo que evitan métodos anticonceptivos.

Hannah junto a su esposo Daniel (Fuente: Instagram/@ballerinafarm)

