escuchar

El año 2023 se acaba y los ciudadanos de todo el mundo esperan con ansias la llegada de la Navidad y de Año Nuevo para festejar con sus familiares y amigos más allegados. En medio de la decoración del árbol y de la preparación de los platos típicos de estas fechas, algunos tendrán que compaginarlo con el trabajo, según el rubro. Un usuario de X (antes Twitter) compartió una reflexión sobre esta celebración, el empleo y las personas que tienen hijos y generó un debate en las redes sociales.

Los más pequeños aguardan con emoción la llegada de Papá Noel, mientras que los adultos disfrutan también de la decoración navideña de las ciudades y de las reuniones familiares típicas de estas fechas. La comida, el champagne o la sidra y las luces son los principales protagonistas de estas fechas.

El tuit que desató la polémica en las redes sociales X: @CristianBilba12

Un tuitero compartió una reflexión en su perfil y generó polémica. “Yo creo que, si alguien tiene que trabajar más en Navidades, es la gente sin hijos”, apuntó el usuario de X @CristianBilba12, quien reside en España. Y argumentó: “Al fin y al cabo, estas fechas son para que los niños disfruten y que nosotros los veamos. Algún privilegio tiene que tener ser padre/madre y verse recompensado todo el dinero que invertimos en ello”.

El mensaje del usuario, que se definió en su perfil como “padre a tiempo completo” y aseguró implementar el sarcasmo en la mayoría de sus publicaciones, acumuló más de dos millones de visualizaciones, generó una oleada de comentarios en la red social y propició un debate en cuanto a su reflexión.

La publicación generó un debate en las redes sociales X: @APreseguer

“Discrepo. No tengo hijos y tengo el mismo derecho que vos a disfrutar de las fiestas con mi familia, sobrinas pequeñas y amigos”, apuntó @APreseguer. “No es que yo sea muy navideño, pero la gente que no tenemos hijos, al menos es para llevar una vida más apacible y no para que se nos castigue trabajando más”, añadió @bodi91. Por su parte, @maria88lora agregó: “Soy madre, pero antes era tía, sobrina, hija y nieta. Y tenía el mismo derecho a disfrutar con mi familia que mis compañeros con hijos”.

Un mensaje cargado de sarcasmo que generó polémica en la red social

En medio de la polémica que suscitó el tuit del español en la red social, la usuaria @jewy18 salió en la defensa del autor de la publicación y señaló: “Haya paz, gente. Escribe desde el sarcasmo para ver las reacciones de la gente y chinchar un poquito. Está demostrando lo rápido que saltamos a la yugular y que muchas veces dice lo que muchos piensan y se creen con la verdad absoluta”. Y recalcó: “Suele pensar lo contrario a lo que dice”.

El usuario aseguró que utiliza el sarcasmo X: @CristianBilba12

Así lo confirmó el propio autor de la publicación. “Está visto que el sarcasmo escrito no se entiende, así que voy a dejar de hacer tuits irónicos, porque no quiero que la gente se enfade conmigo sin razón”, apuntó. Posteriormente, agregó: “Bueno, después de casi dos mil citados, ya me queda claro que los acomodados que no tienen hijos no van a poner de su parte para facilitarme la vida”. Y concluyó: “De acuerdo, pero luego no se quejen si mi hijo les molesta mientras comen en el restaurante. Si nos ponemos así de egoístas...”.