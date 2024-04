Su hija escuchó ruidos detrás de la pared, decidió arrancar el empapelado y lo que vio fue su peor pesadilla

Escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un nexo para que las personas puedan contar sus historias y así convertirse en un fenómeno viral. Con diversas plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, entre otras, los usuarios muestran parte de su intimidad para recoger varios likes y comentarios que harán que su cuenta sea más popular y reconocida.

Aunque todo parezca un divertimento, algunos usuarios ponen sobre el tapete algunos problema que complican su día a día, como es el caso de esta usuaria de TikTok llamada @classashley, quien exhibió en un video una historia digna de una película de terror con un final inesperado.

Todo empezó cuando la hija de la tiktoker comenzó a escuchar ruidos detrás de una pared ubicada en el comedor de su casa. A raíz de ese evento, Ashley, su mamá, decidió grabar un video titulado “De esto están hechas las pesadillas” donde utilizó una cámara térmica y eso trajo como resultado varias líneas amarillas y naranjas que conduceían a la presencia de un objeto irreconocible.

En primera instancia, la hija de la creadora de este contenido aseguró que había un fantasma del otro lado de la pared y eso motivó a su madre a arrancar el empapelado y sacarse la duda de dónde provenían esos ruidos que alteraban el orden y el clima en su hogar.

Una vez que Ashley tomó la decisión de desmantelar la pared, se encontró con una situación que no estaba en los planes y desencajó a todos los presentes: la presencia de un enjambre de abejas.

Escuchó ruidos detrás de una pared, creyó que era una fantasma y el desenlace dejó atónito a todos

“Cuando tu hija ha estado escuchando señales de monstruos en las paredes y resulta que eran 50 mil abejas zumbando”, detalló la tiktoker, quien tuvo que poner manos a la obra al llamar a un apicultor que pueda retirar a estos insectos que se instalaron en esa zona de su casa y generaron un caos.

Al establecer este foco de conflicto, Ashley recibió un sinfín de comentarios de cómo siguió la historia, por ende creó otro video más donde aclaró que el apicultor pudo retirar 20 mil abejas y dio con un panel de 45 kilos donde se hallaba la abeja reina. Al día siguiente, el profesional se encargó de retirar de la zona a los insectos restantes y se procedió a sellar la pared para completar el trabajo.

Sin embargo, cuando la pesadilla parecía llegar a su fin, se detectó otra colmena de abejas en otro sitio de la casa, lo que obligó al mismo proceso mencionado anteriormente. Tras esta serie de sucesos desafortunados, los usuarios que siguieron el hilo de la cuestión dejaron su comentario y promovieron a la viralización de este contenido que, en cuestión de horas, llegó a las 9 millones de reproducciones.

“Sinceramente, prefiero tener monstruos en la pared que tener 50.000 abejas”; “Cuando tenía 11 años les dije a mis padres que había algo en el ático. No me creyeron durante aproximadamente un año. Finalmente, comprobaron y era una familia de 6 mapaches” y “En realidad, esto me pasó a mí: encontré 2 abejas muertas en mi habitación. Y pensé que estaba loco. Pero luego encontramos una colmena en nuestro techo”, fueron las ingeniosas respuestas de los usuarios que padecieron problemas similares en sus hogares.

