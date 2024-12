Las claves para tener felicidad en la vida, según un experto de Harvard

La búsqueda de la felicidad cautiva a la humanidad desde hace siglos y, en la actualidad, todavía es un tema central de reflexión y debate. En ese escenario, Arthur Brooks, reconocido economista y científico social de renombre mundial, ofreció una visión innovadora y profundamente reflexiva sobre cómo lograrla. A través de sus investigaciones y escritos, el experto compartió las claves esenciales para entender y cultivar la felicidad en la vida cotidiana, con un abordaje no solo de aspectos materiales, sino también emocionales y psicológicos que influyen en nuestro bienestar.

Con nueve libros de éxito en su haber, Brooks es también catedrático de liderazgo en la Harvard Kennedy School y profesor en la Harvard Business School. A lo largo de su carrera, dedicó gran parte de su trabajo a investigar los factores que influyen en la felicidad y cómo las personas pueden mejorar su calidad de vida. Además de su gran trabajo, el profesional también es parte del programa “Col.lapse” de 3cat. Allí, en una de sus intervenciones con Ricard Ustrell, habló de las claves para lograr ser felices, una de las cuestiones que más genera preocupación en la humanidad a lo largo de su historia.

Una por una, las claves propuestas por el experto para ser felices

El valor de vivir el presente y proyectar el futuro

Hay varias claves para poner tener felicidad en la vida Foto: Pexels

Una de las primeras claves que Arthur Brooks mencionó para alcanzar la felicidad es dejar de intentar ser la persona que éramos hace 20 años. Por lo que destacó, en lugar de aferrarse al pasado, es mejor buscar lo que está por venir y proyectarse hacia el futuro. Según destacó, la felicidad no se encuentra en revivir viejos momentos, sino en aceptar quienes somos ahora y hacia donde vamos.

Además, resaltó un punto importante: no seguir agregando cosas a nuestra vida de manera constante. “Al principio, querés más, siempre querés más. La verdad es que la satisfacción en la vida no es tener más cosas, es querer menos”, explicó el catedrático. Sin lugar a dudas, este enfoque invita a simplificar las expectativas y a valorar lo que ya se tiene, en lugar de siempre buscar más.

El poder de las relaciones

Las personas con lazos de amistad y familiares sanos tienden a tener mayor felicidad en su vida Freepik

Otro aspecto clave que señaló el experto de Harvard es la importancia de cultivar las relaciones, y comparó al ser humano con un árbol. Según Brooks, las personas exitosas tienden a destacarse por sus “hojas”, es decir, por sus logros y apariencias externas. Sin embargo, lo verdaderamente esencial, al igual que en los árboles, son las raíces, que representan las relaciones profundas y significativas. “Si al final no tenés éxito profesional, solo quedan las relaciones”, subrayó el autor, quien propuso centrarse en fortalecer las conexiones personales, ya que son las que brindan apoyo y bienestar duraderos.

El amor como fundamento de la vida

Por último, Brooks hizo un intenso llamado a darle un lugar central al amor en nuestras vidas. Según sus dichos, las personas no sabemos cuándo llegará el final de nuestra historia, pero lo que permanecerá será el amor dado y recibido. “Al final, el último día de tu vida solo te queda el amor. Si no tenés amor, no tenés nada”, concluyó. Claramente, esta reflexión destaca la importancia de cultivar el amor genuino en todas sus formas, como el pilar fundamental que le da sentido y propósito a nuestra existencia.

LA NACION