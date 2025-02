El error común que tenés evitar al buscar la felicidad, según Harvard

La búsqueda de la felicidad es un anhelo universal. No es un ente que se deba perseguir insistentemente, sino un estado asociado a una emoción positiva, según la psicología; para muchos filósofos constituye el fin último del ser humano, relacionado más con una forma de caminar por la vida, que con el lugar al cual se llega, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Pero, ¿cuál es el error común que se debe evitar al buscar la felicidad, según Harvard?

El error común que se debe evitar al buscar la felicidad, según Harvard

Arthur C. Brooks, científico social y profesor en la Universidad de Harvard, advierte que la felicidad no debe entenderse como un objetivo final, sino como una dirección. En lugar de tratar de alcanzarla como si fuera un destino, se debe enfocar en construir una vida más feliz a lo largo del tiempo, informó National Geographic.

La felicidad no es solo una emoción pasajera, sino un estado generado por diversos factores. Se manifiesta a través de sensaciones como el bienestar, la satisfacción y el placer, pero no surge espontáneamente. El cerebro procesa constantemente estímulos externos e internos que desencadenan reacciones químicas. En este proceso, la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas desempeñan un papel clave en la regulación del estado de ánimo.

A lo largo de su carrera, Brooks estudió a fondo la ciencia de la felicidad con el propósito de encontrar estrategias que permitan resultados duraderos. En su libro “Build the Life You Want”, propone un enfoque basado en la acción, señalando que la felicidad no es un logro que se alcanza de una vez y para siempre, sino el resultado de invertir en diferentes áreas de nuestra vida.

Entonces, ¿dónde enfocarse para encontrar la felicidad?

Según Brooks, hay cuatro pilares fundamentales que influyen directamente en la felicidad:

Las creencias y el propósito: Tener una visión clara sobre el significado de nuestra vida nos ayuda a enfrentar los desafíos con mayor resiliencia.

Las amistades: Las conexiones sociales de calidad son esenciales para el bienestar emocional.

El trabajo: Sentirnos realizados en nuestra actividad laboral contribuye a una vida más plena.

Uno de los mayores errores en buscar la felicidad es la obsesión por alcanzarla

Estos elementos están estrechamente relacionados con la teoría de la pirámide de Maslow, que explica la jerarquía de necesidades humanas. Cuando se logra satisfacer las necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, la percepción de la felicidad tiende a mejorar significativamente.

Entonces, ¿cuál es el error común que debes evitar al buscar la felicidad, según Harvard? Uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de la felicidad es la obsesión por alcanzarla. Cuando se enfoca demasiado en conseguir un estado ideal de felicidad, se corre el riesgo de generar frustración, ansiedad y desmotivación.

Según Brooks, este es el error más común: convertir la felicidad en una meta inalcanzable en lugar de un camino que se construye día a día.

