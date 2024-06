Las imágenes de las islas artificiales abandonadas que fueron creadas para multimillonarios en Dubai

Escuchar

No es ninguna novedad que a los multimillonarios les encantan las excentricidades y son capaces de gastar cualquier cantidad de dinero para conseguir lo que quieren. Pero una de esas “conquistas” de los ricos quedó atrás. Conocido como The World, el complejo de lujo que reúne 300 islas artificiales en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, inaugurado en 2003, fue abandonado por inviabilidad.

Abandonan islas artificiales creadas para multimillonarios en Dubai

Las islas están diseñadas para replicar el mundo entero en miniatura, y cada isla lleva el nombre de su país correspondiente, lo que significa que puedes “tener en tus manos” Italia, Australia o, incluso, Estados Unidos, si lo deseas. La promesa del mundo era reducir la dependencia de la economía de Dubai del petróleo. Los terrenos casi vacíos se encuentran a unos cuatro kilómetros de la costa de Dubai, en el Golfo Pérsico.

Abandonan islas artificiales creadas para multimillonarios en Dubai seeshooteatrepeat - Shutterstock

Sin embargo, no todas las islas fueron construidas y, aparte de los signos de erosión, las franjas de tierra diseñadas para reconstruir el mapa mundial no se parecen en nada a las expectativas. Según el periódico británico The Guardian, multimillonarios de todo el mundo adquirieron partes del “mundo”, pero nunca avanzaron.

Abandonan islas artificiales creadas para multimillonarios en Dubai Jag_cz - Shutterstock

La empresa de desarrollo Nakheel Projects, con sede en Dubai, invirtió millones en la construcción de las islas, pero esta vasta creación no despegó como se esperaba. La inversión inicial en el proyecto fue de unos 12 mil millones de libras, más de 13 billones de pesos argentinos al valor actual. El monto se distribuyó para la construcción de cada isla con tamaños que varían entre 1,4 y 4,2 hectáreas. Para ello, la constructora utilizó 321 millones de m³ de arena y 386 millones de toneladas de piedra.

Abandonan islas artificiales creadas para multimillonarios en Dubai Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Se estima que proyectos valorados en 300 mil millones de dólares fueron reducidos o cancelados, y durante la crisis financiera de 2008 solo una de las islas fue terminada y abierta a las visitas turísticas. El resto estuvieron prácticamente vacías y abandonadas durante años, hasta que, en 2021, el Anantara World Islands Resort abrió sus puertas en la parte sudamericana de las islas. La siguiente fase de desarrollo viene en forma del Proyecto Corazón de Europa, que promete hoteles de lujo, mansiones privadas y villas flotantes entre las islas.

El resto de las islas permanecieron prácticamente vacías y abandonadas durante años hasta que, en 2021, entraron en acción cuando el Anantara World Islands Resort abrió sus puertas en la sección sudamericana de las islas.

O Globo/GDA