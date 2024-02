escuchar

Joaquín Abad es el periodista que dio de qué hablar esta semana en la prensa española, gracias a la biografía no autorizada que publicó sobre la corona, en la que la reina Letizia queda mal parada en el relato de un episodio que detallaron miembros de la Guardia Real.

En la reciente publicación, titulada “Letizia, una biografía no autorizada”, el periodista se basó en fuentes pertenecientes al Palacio, puntualmente, al cuerpo de agentes de élite encargada de la custodiar de la Familia Real que los protege las 24 horas, sea el contexto que sea.

En el libro, describe una situación donde la Reina conducía un automóvil “en estado de ebriedad”, mientras era escoltada por dos autos de seguridad. El hecho alerta sobre los peligros de manejar en ese estado, además de que es una infracción grave de tránsito y que, quien estaba detrás, según el periodista, era Letizia.

“Ya de reina, un madrileño que conducía por la A-6 a La Coruña observó un Mercedes-Benz negro y con los cristales traseros polarizados haciendo ‘S’. El conductor no se encontraba en condiciones. Al tratar de adelantarlo le impidió el paso otro vehículo con antenas, era un coche escolta. Ese y otro vehículo oficial impedían que al adelantar al Mercedes hubiera un accidente”, dice una parte del libro y continúa: “El individuo, cansado de ver al Mercedes haciendo eses, acabó adelantándolo. Al pasar junto al vehículo descubrió que era conducido por Letizia”.

Pero el vergonzoso episodio no quedaría ahí, ya que según este periodista, Letizia habría intentado seducir a uno de sus escoltas. “Sus escoltas varones evitan acudir a la sala habilitada para hacer ejercicio cuando la reina está en Palacio, porque a pesar de ser un lugar para empleados, Letizia acude para dejarse ver y les pone nerviosos”, indicó Abad.

Cabe destacar que esta revelación se da semanas después de los nuevos mensajes que se habrían mandado Letizia y su presunto amante Jaime del Burgo, lo que mancha aún más su reputación.

El escándalo amoroso de la realeza suma cada vez más polémica desde que se dio a conocer el supuesto romance que tuvo Letizia con su excuñado, Jaime del Burgo. Todo comenzó a finales del año pasado, mientras el monarca español estaba en la Argentina por motivo de la asunción de Javier Milei como presidente.

Jaime del Burgo fue esposo de Thelma Ortiz, hermana de Letizia, entre el 2012 y el 2016. No obstante, el pasado 4 de diciembre, mediante su cuenta personal de X, el abogado y empresario compartió una imagen de Letizia en un baño utilizando una pashmina negra que le regaló. “Amor. Llevo tus pashminas. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, indicó.

Jaime Del Burgo junto a su exesposa, Thelma Ortiz Twitter

Además, en la misma red social se encargó de diferenciar detalladamente las diferentes etapas del amor con la experiodista. “Las cuatro etapas de la relación Letizia Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, de 2012 a 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado”, detalló.