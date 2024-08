Le pidieron que demostrara que no había recibido su pedido y su respuesta dejó sin palabras a la empresa

Escuchar

Mediante las redes sociales circula a diario todo tipo de contenido, especialmente aquel generado por usuarios que experimentan situaciones divertidas y deciden compartirlas. En esta oportunidad, el reclamo realizado por una clienta a una empresa española de ergonomía se hizo viral en TikTok. Resulta que una mujer llamada Sara aseguró que no había recibido la entrega de una silla, por lo que se le pidió que presentara pruebas para respaldar su declaración. Lo que ocurrió después sorprendió a los usuarios en redes sociales y generó un debate sobre las exigencias de evidencia por parte de las empresas de mensajería.

Todo comenzó cuando el Servicio de Atención al Cliente de Spaciova contactó a Sara, solicitándole pruebas de que no había recibido su paquete: “Buenos días, ¿podría enviarnos alguna evidencia de que su pedido no fue entregado? Con esto podemos reclamar a la agencia de transporte. Lamentamos las molestias”. Aunque la solicitud buscaba resolver el inconveniente, despertó la creatividad de la clienta, quien respondió de una manera ingeniosa y con cierta ironía.

La divertida reacción de la clienta se hizo viral (Captura: TikTok @spaciova)

Sara, haciendo uso de su ingenio, decidió cumplir con la solicitud de pruebas de una manera creativa. En lugar de responder de forma convencional, envió una serie de fotografías cómicas que rápidamente cautivaron la atención en redes sociales. En las imágenes, se la puede ver de pie en la puerta de su edificio, mirando hacia el suelo con una expresión exagerada de desconcierto y sorpresa, claramente mostrando que la silla que había comprado no está donde debería. Su actuación y la manera humorística en que abordó la situación generaron simpatía entre los usuarios, quienes elogiaron su originalidad y sentido del humor pese a la polémica solicitud de la empresa.

Muchos internautas cuestionaron que la empresa le haya exigido esas pruebas a la mujer (Captura: TikTok @spaciova)

Las reacciones de los usuarios a la secuencia viral

La manera de Sara para demostrar la ausencia del paquete no pasó desapercibida en TikTok, donde el video se volvió viral rápidamente. Con 1,1 millones de reproducciones, más de 70.000 “Me gusta” y cientos de comentarios, la publicación captó la atención de muchos de usuarios. La comunidad no tardó en reaccionar, generando un sinfín de comentarios divertidos y debates sobre las insólitas peticiones de pruebas que algunas empresas hacen a sus clientes.

El clip publicado por el lugar no solo capturó la atención de los usuarios, sino que también generó un debate sobre la lógica de pedir pruebas de no entrega. Muchos se preguntaron cómo alguien podría demostrar que no recibió algo, sugiriendo que una copia de la factura debería ser suficiente. Algunos incluso vieron la intervención de Sara como una estrategia de marketing ingeniosa por parte de la empresa.

Sobre lo ocurrido, la empresa se encargó de dar a conocer que compartieron el video con la intención de añadir un toque de humor para sus clientes, destacando que su propósito era generar una conexión más cercana y divertida con su audiencia. Esta explicación reforzó las sospechas de muchos usuarios, quienes comenzaron a ver en toda la situación una estrategia de marketing bien planificada. Aun así, algunos comentaron que, en experiencias previas con otras compañías, también se les había solicitado presentar pruebas cuando no se entregan los productos, algo que resulta complicado de demostrar y que generó discusión sobre la razonabilidad de estas políticas.

“Vos no demostrás, el que reparte debe demostrar que te lo entrego”, “Hasta en el derecho se sabe que no se pueden probar hechos negativos (probar que no hice algo)”, “Las pruebas son irrefutables”, “Normal, si no no llegó, no llegó, no lo va a pintar la señora”, “A quien se le ocurre pedir pruebas de algo que supuestamente no paso, mejor sería pedir pruebas de quién entrego”, fueron algunos de los comentarios que más resonaron entre los usuarios.

