Una familia estaba en plena remodelación de su casa y encontró algo que los dejó con la boca abierta. Se trató de un pozo de 6,7 metros de profundidad. Louise Watson, la dueña de la propiedad, se dio cuenta del hallazgo cuando los constructores estaban trabajando en la ampliación de la cocina. En esa misma línea, se supo que la parte superior del pozo revestido de ladrillos, que estaba cubierta por una losa de pizarra, fue descubierto aproximadamente a un metro debajo de la superficie del suelo.

Tras el descubrimiento, la propietaria decidió bajar una cámara para inspeccionar lo que había dentro y se sorprendió con lo que encontró: dos metros de agua “cristalina”.

Tenía casi 7 metros de altura

Claramente, muchos le sugirieron a la mujer que tape el pozo, pero ella quedó encantada y quiso conservarlo para sumarlo a la nueva imagen de su hogar. Para ello, lo modificó y lo convirtió en una decoración con tapa de vidrio para su cocina. “Es absolutamente hermoso por dentro. Nos sorprendió porque pensábamos que estaría todo sucio, pero está perfectamente conservado”, expresó.

En el fondo del pozo, encontraron agua

“Hay alrededor de dos metros de agua cristalina en el fondo; nos preguntamos si podría haber un tesoro o un cuerpo allí abajo”, sostuvo, sobre sus primeras impresiones tras el descubrimiento. Asimismo, reflexionó: “Algunas personas han dicho que les pondría bastante nervioso tener un pozo debajo de su casa (...) Tengo suerte, no veo películas con tanta frecuencia, especialmente películas de terror, así que no me molesta”.

El momento es que descubrieron el pozo en la casa

Mientras los trabajadores colocaban los cimientos para la ampliación, tropezaron con una losa de piedra debajo de la estructura, lo que les llamó poderosamente la atención. “Mi marido me llamó al trabajo para decirme que habían encontrado algo durante las obras de construcción”, contó la mujer.

Louise, la dueña de la casa, junto a su familia

“Al principio entré en pánico y pensé: ‘¿Es un cuerpo? ¿Es una bomba?’ Y él dijo: ‘No, es un pozo’”, agregó sobre aquel momento. “Los constructores cavaron los cimientos para la ampliación y justo en el lugar donde debían estar los cimientos encontraron un gran trozo de pizarra”, explicó para sumar precisión sobre la ubicación de este inesperado hallazgo.

“Lo estaban golpeando y una parte se rompió y desapareció. Los constructores vieron que era un agujero”, mencionó Louise, quien admitió que quedó sorprendida cuando supieron sobre el pozo de agua.

Luego de pensarlo, decidieron conservarlo

Además, sostuvo: “No hay ningún arroyo cercano que desemboque en él; el agua gotea por las paredes y simplemente se alimenta del nivel freático natural (...) Pedí kits de prueba en Amazon para comprobar la alcalinidad del agua y no está muy lejos del agua del grifo. Nos quedamos sorprendidos”.

En ese sentido, admitió que surgió la idea de que, como el pozo ya se encontraba allí, tal vez podría generar agua para abastecerse en la casa, pero dejó en claro que al poco tiempo la descartaron por los altos costos del procedimiento: “Cuando preguntamos, costaba alrededor de £5,000 (aproximadamente cinco millones de pesos) para comenzar, así que decidimos dejarlo pasar”.