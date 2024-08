Los cinco trucos definitivos para quitar las líneas amarillas del inodoro

Escuchar

A la hora de llevar a cabo la limpieza del baño, uno de los puntos que mayor higiene requiere es el inodoro. Su uso habitual concentra miles de bacterias que si no se retiran de una forma adecuada pueden afectar a nuestra salud. Además, en este sitio en particular se adhiere sarro en formas de líneas amarillas, que si no se retiran a tiempo, pueden deteriorar el aparato en el largo plazo. Para removerlas, existen cinco trucos definitivos, de bajo costo y que podés realizarlo en tu casa.

Estos métodos dejarán blanco por completo a tu inodoro y proveerán seguridad higiénica para toda la familia. Recordá que el baño es una de las habitaciones que requieren más limpieza, porque allí se alojan hongos y bacterias potencialmente perjudiciales para tu bienestar y salud.

Existen cinco trucos caseros para retirar el sarro del inodoro de forma segura y sin perjudicar la salud

Los cinco trucos caseros para quitar las líneas amarillas del inodoro

El sarro en la taza del inodoro se forma con el agua dura, compuesta de altos niveles de calcio y magnesio. Cuando esta se evapora, deja la superficie cubierta de residuos minerales. Según el sitio Home Center, existen diferentes trucos para quitarlo de forma definitiva.

Estos modos de limpieza solo tienen dos ingredientes y son caseros, por lo que dispondrás de ellos en cualquier momento. Descubrí cómo formarlos.

1. Bicarbonato y vinagre

Para este, necesitás bicarbonato y vinagre blanco. El primero es abrasivo y ayuda a descomponer y desintegrar las manchas de la superficie. Al mismo tiempo, el segundo es un ácido que disuelve el sarro y elimina las bacterias. Por ende desinfectarás el interior de la taza de forma sencilla y rápida.

Para realizar este procedimiento de forma segura y eficaz, espolvoreá el bicarbonato sobre las manchas amarillas.

Esperá a que actúe de 15 a 20 minutos.

Rociá el vinagre y notarás que se producirá una reacción efervescente. Esto contribuirá a aflojar las marcas que están fijas hace tiempo.

Por último, remové con el cepillo y enjuagá con agua fría. Si es necesario, repetí el procedimiento.

2. Vinagre y limón

Para la higiene del hogar no hay nada mejor que mezclar un antiséptico y un desinfectante natural. Y esto incluye al vinagre y al limón.

Llená la mitad de una taza con vinagre blanco y luego exprimí un limón.

Ponete un par de guantes y remojá una esponja en el producto. Luego fregá la superficie del sarro. El ácido de la fórmula ayudarán a remover el sarro pegado.

El vinagre y el jugo de limón son los ingredientes imbatibles para quitar el sarro

3. Bicarbonato y agua oxigenada

Otra opción sencilla y rápida es mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada, el efecto es el mismo que al utilizar vinagre blanco.

Verté 125 ml de agua oxigenada y cuatro cucharadas de bicarbonato en una taza.

Formá una pasta y luego aplicala sobre la taza del inodoro.

Esperá a que actúe durante 20 minutos y acto seguido, quitá con agua fría.

4. Amoníaco

Si el sarro de tu inodoro está muy aferrado, lo mejor es que selecciones un producto más fuerte y capaz de retirar aquellas fracciones que hace tiempo no salen. En este caso, el amoníaco es lo mejor.

Aplicá amoníaco en la taza del inodoro y esperá a que actúe. Se sugiere el uso de guantes y tener ventilado el baño al momento que se lleve a cabo el procedimiento.

Con un cepillo, frotá e intentá que salga por completo el sarro.

5. Piedra pómez

A pesar de que la piedra pómez se asocia al cuidado de la piel, para sacar el sarro del inodoro también es efectiva. ¿Cómo? Calentá agua en una olla o un recipiente que no utilices para cocinar. Luego remojá la piedra y por último, frotala sobre la superficie afectada.

