Los quehaceres de limpieza del hogar parecen no presentar mayores dificultades a simple vista, pero basta con hacer foco en los detalles para que estas tareas se conviertan en desafíos difíciles de lograr. ¿Un ejemplo? Quitar el sarro que se acumula alrededor de las canillas del baño y la cocina.

Es que, al parecer, este minucioso trabajo es una preocupación que compartimos con gran parte de la humanidad. De hecho, el tema ocupó una sección completa del programa británico Sort your life out (Ordena tu vida), que se emite por BBC One. Allí, un gurú de limpieza, llamado Iwan Carrington, compartió un truco casero que promete dejar toda la grifería reluciente.

El método definitivo para eliminar el sarro de las griferías del hogar gzorgz - iStockphoto

La novedad de este método reside en que para ponerlo en práctica no es necesario recurrir a los típicos productos químicos de limpieza, sino que lo único importante es contar con cuatro ingredientes básicos que, seguramente, cualquier persona puede llegar a tener en su casa.

El primer paso de este truco consiste en sumergir un paño limpio en vinagre blanco y colocarlo sobre la zona donde se encuentra el sarro, generalmente, en la base de las canillas. Cabe destacar que este producto es conocido por su efectiva capacidad para disolver sustancias difíciles debido a sus fuertes propiedades ácidas.

Luego, mientras el vinagre blanco cumple su función, se debe preparar una pasta para lograr un resultado perfecto. Esta mezcla está compuesta por sal, jugo de limón y bicarbonato de sodio. La combinación de estos tres ingredientes es clave para obtener una limpieza impecable: mientras la sal actúa como un abrasivo suave, el jugo de limón proporciona una acción desinfectante, al mismo tiempo que el bicarbonato elimina manchas y olores no deseados.

Una vez elaborada la pasta, se retira el paño con vinagre blanco y se procede a aplicar la mezcla con un cepillo pequeño que permita llegar con facilidad a todas las zonas afectadas por el sarro. Por último, la grifería debe ser aclarada con agua tibia para alcanzar un brillo perfecto sin demasiado esfuerzo.

Paso a paso: cómo limpiar el horno

La presentación de este método surgió luego de que una usuaria de TikTok, llamada Chantel Mila, conocida en la plataforma como @mama_mila, publicara un video en el que contó cómo había conseguido limpiar con éxito su horno usando sólo agua, rodajas de limón y bicarbonato de sodio.

Esta solución consiste en colocar las rodajas en un recipiente con agua y calentarlo en el horno durante veinte minutos. Luego, con una esponja mojada en el agua caliente de limón y con un poco de bicarbonato se limpia suavemente la superficie y las paredes interiores del horno. De esta manera, estos tres productos actúan en conjunto para eliminar fácilmente la grasa y la suciedad del horno, dejándolo brillante como el primer día.

