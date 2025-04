La actividad fuera de protocolo que “enfrentó” a la reina Máxima con el rey Guillermo y que hizo reír a todos

Tras oficiar de anfitriones del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en su visita de Estado a los Países Bajos, este jueves 17 de abril el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima disfrutaron de un día de divertidas actividades al aire libre con un grupo de niños. Vestidos de punta en blanco, sacaron a relucir sus costados más competitivos y no solo se embarcaron en juegos de fuerza y destreza con pelotas, sino que hasta se animaron a hacer una de sus cosas favoritas: bailar.

Este 17 de abril, los reyes de los Países Bajos visitaron la ciudad de Roosendaal, en Brabante Septentrional, para inaugurar oficialmente la decimotercera edición de los Juegos del Rey. El evento se realizó en la escuela primaria KPO De Vlindertuin y en compañía de cerca de 300 niños, los monarcas disfrutaron del tradicional desayuno con ellos, entre charlas y risas. El color anaranjado y las banderas neerlandesas colmaron la sala.

La reina Máxima y el rey Guillermo inauguraron los Juegos del Rey

Al finalizar la comida, todos se reunieron en el patio para que los monarcas dieran inicio a una nueva edición de la competencia. Esta actividad busca, desde hace varios años, complementar la vida saludable con la diversión y el deporte. Según señaló la casa Orange - Nassau la temática de esta edición es “dar un giro” a los Juegos del Rey. “Se desafía a los niños a idear algo que los haga moverse aún más. Un ajuste grande o pequeño, serio o un poco loco, todo es posible”, indicaron. Y, efectivamente, hubo muchas actividades deportivas que implicaron destreza, fuerza y mucha energía. Lejos de ser meros espectadores, tanto el rey como la reina se sumaron a las diversas propuestas y ninguno de los dos ocultó sus intenciones de ganar.

Los reyes participaron del juego de la soga. Cada uno se ubicó a un extremo de la cuerda junto a un grupo de niños y tiraron con todas sus fuerzas. La sonrisa de ambos no disimuló su costado competitivo, pero a pesar de todos los esfuerzos de Máxima, fue el equipo de su marido el que se quedó con la victoria. A pesar de que solo era una competencia, la reina no ocultó su disconformidad con la derrota.

La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro compitieron en el juego de la soga (Foto: Captura de video / Instagram @vorsten_nl / @eo_blauwbloed)

Durante la jornada, los padres de las princesas Amalia, Alexia y Ariane también se pusieron manoplas gigantes, anaranjadas, por supuesto, para las carreras de posta y agarraron raquetas para evitar que los globos tocaran el suelo. Incluso Máxima ayudó a los niños que patinaron a colocarse con sus cascos, rodilleras y coderas. También hubo torneos de fútbol y carreras en bicicleta.

La reina Máxima y el rey Guillermo disfrutaron de una divertida jornada deportiva con juegos y competencias (Foto: Captura de video / Instagram @vorsten_nl)

Uno de los momentos más divertidos del día fue la sección de baile. Un grupo de niños, vestidos con conjuntos deportivos de colores, se subieron al escenario para hacer una performance de “Baila bailalaa”. Todos los presentes se sumaron a la propuesta incluida la reina, que no pudo evitar moverse y seguir la coreografía. El rey no se quedó atrás y también se animó a dar unos pasos. Cabe remarcar que los monarcas no tienen inconvenientes en bailar en público. Así como bailaron juntos en las calles de Aruba durante una visita al país en febrero de 2023, en junio de 2024 durante su gira por los Estados Unidos, no lo dudaron y se subieron a un escenario de Georgia para aprender una coreografía.

La divertida jornada de los reyes de los Países Bajos

Si bien se trató de una jornada de actividades deportivas al aire libre, los monarcas vistieron de manera elegante y formal para la ocasión. El rey Guillermo Alejandro se lució con un traje azul con camisa blanca, corbata anaranjada y zapatos de vestir negros.

Para la jornada, el rey vistió de traje, camisa y corbata y la reina usó un top engomado con un pantalón de vestir gris y un abrigo a tono (Foto: Captura de video / Instagram @vorsten_nl)

La reina Máxima, en tanto, visitó un ya conocido top metalizado verde oliva de cuello alto y manga larga de Natan. Lo combinó con un pantalón de vestir tipo palazzo de tiro alto color gris y por encima un abrigo de lana atado a la cintura. En lugar de sus clásicos stilettos, para estar más cómoda optó por unas botas de taco en color marrón chocolate. Agregó un clutch a tono, unos aretes grandes, infaltables en sus looks, y se dejó el cabello suelto y peinado hacia un costado. Si bien los monarcas vistieron formales y elegantes, eso no evitó que se involucraran de lleno en todos los juegos y sacaran a la luz sus costados más competitivos.