Durante las últimas horas, Meghan Markle fue noticia por dos fotos que le tomaron en una salida que llevó a cabo en Alemania. Luego de participar de los Juegos Invictus junto al Príncipe Harry, visitó una cafetería solidaria, en donde se recibe a mujeres y niñas que viven en la calle. La imagen generó repercusión en las redes sociales.

Como todo lo relacionado con la realeza, las acciones que lleva a cabo la duquesa de Sussex no pasan para nada desapercibidas. A la exposición que existió siempre, se sumó el enorme poder de difusión de las redes sociales. En ese contexto, millones de personas siguen muy de cerca todo lo relacionado con la estadounidense.

En las últimas horas, fue noticia por dos fotos que se tomó en el TrebeCafé de la ciudad alemana de Düsseldorf. Compartidas en Instagram por una cuenta de fans de Markle, las dos imágenes la dejan ver primero abrazada y muy sonriente junto a una mujer y luego en cuclillas mientras conversa con una niña. A pesar de que las fotos no tienen fecha, la especulación es que se trató de una visita luego de los Juegos Invictus.

Las fotos inéditas de Meghan Markle durante un plan solidario en Alemania Instagram @_duchess_of_sussex

La mencionada competencia, fundada por el Príncipe Harry en 2014, incluye una serie de deportes adaptados en los que participan veteranos de guerra heridos. En esta oportunidad, los duques de Sussex concurrieron a la edición que se celebró en el país teutón.

Durante su estadía, la estadounidense dio que hablar y dejó una serie de imágenes que fueron sumamente comentadas entre quienes siguen los acontecimientos de la realeza. Sin embargo, estas dos situaciones capturadas y compartidas en la red social habían pasado desapercibidas hasta el momento.

El TrebeCafé tiene un rol solidario sumamente importante en la ciudad. Entre sus empleados, tiene a disposición a asistentes sociales para recibir y atender las necesidades de las mujeres y niñas sin hogar que concurren al lugar con distintos pedidos y problemas. En ese contexto, el café se difunde como un espacio seguro para que puedan concurrir y recibir ayuda.

Murió Billy Miller, el actor compañero de Meghan Markle en Suits

Más allá de los días que pasó en Alemania y del siempre emotivo evento de los Juegos Invictus, en las últimas horas una devastadora noticia golpeó a la duquesa de Sussex. A los 43 años, Billy Miller murió en Austin, Texas, en los Estados Unidos.

Murió Billy Miller, compañero de Meghan Markle en Suits Archivo

De acuerdo al testimonio de su madre en un comunicado compartido con Soap Opera Digest, el actor falleció luego de “una larga, dura y valiente batalla contra la depresión por trastorno bipolar”. Su fallecimiento se produjo a dos días de cumplir los 44 años.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran The Young and the Restless, General Hospital y Suits, la reconocida serie de nueve temporadas que se estrenó en 2011 y que en el elenco contaba con Markle en el papel de Rachel Zane.

A partir de que se conoció la noticia, rápidamente la conmoción se apoderó de muchos excompañeros del estadounidense y de otros usuarios, que con mucho pesar se expresaron sobre el tema y le enviaron sus condolencias a la familia de Miller. Por el momento, Markle no emitió ningún comentario al respecto.