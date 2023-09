escuchar

Con una destacada trayectoria y recordados papeles en televisión, Billy Miller, tres veces ganador del premio Daytime Emmy, murió el pasado viernes a los 43 años en Austin, Texas, en los Estados Unidos.

El actor conocido por sus actuaciones en exitosas ficciones como The Young and the Restless, Suits (donde trabajó junto a Meghan Markle) y General Hospital, falleció apenas dos días antes del que hubiese sido su cumpleaños número 44.

Nacido en Oklahoma el 17 de septiembre de 1979, Miller se había recibido como licenciado en Comunicaciones por la Universidad de Texas y luego se mudó a Los Ángeles para desarrollarse como intérprete. Su debut en la actuación tuvo lugar en 2007 de la mano de la famosa novela norteamericana All my children. Luego formó parte de la exitosa producción The Young and the Restless, de 2008 a 2014, en donde su destacada interpretación de Billy Abbott le valió en tres ocaciones el premio Daytime Emmy. Se impuso en diferentes categorías en 2010, 2013 y 2014.

Billy Miller en General Hospital Archivo

Billie se unió más tarde a General Hospital, de la cadena ABC, donde se puso primero en la piel de Jake Doe, antes de asumir el papel de Jason Morgan en reemplazo de Steve Burton, de 2016 a 2017. Con el regreso de Burton a la pantalla, Miller interpretó a su gemelo, Drew Cain, durante dos temporadas, antes de dejar la ficción en 2019.

Varios de los excompañeros de reparto del actor acudieron a las redes sociales para compartir su dolor por su partida . Risa Dorken, de General Hospital, se mostró “desconsolada” por la noticia. “Mi corazón está con él y con todos los que lo aman: es querido por muchos. Cálido, amable, increíblemente talentoso. Un fuerte abrazo a su familia. Descansa en paz y feliz cumpleaños celestial, Billy”, expresó la actriz.

Billy Miller, en la serie Suits Archivo

Jason Thompson, quien protagonizó la misma serie y también participó en The Young and the Restless, manifestó su tristeza al enterarse de la muerte de su amigo. “Era divertido, se reía mucho y tenía mucho talento. Amor y luz para su familia y amigos”, escribió.

I’m so sorry and saddened to hear about my friend, Billy Miller. Heartbreaking. He was funny, had a great laugh and very talented. Light and love to his family and friends. ❤️ — Jason Thompson (@MyJasonThompson) September 17, 2023

Kin Shriner se sumó a los mensajes de despedida: “Disfruté mucho su tiempo en General Hospital. ¡Era un tipo realmente bueno, divertido y amable con todos! ¡Que en paz descanses, Billy!”.

El productor ejecutivo del programa, Frank Valentini, también expresó su más sentido pésame por la noticia. “Estoy devastado al escuchar la noticia del fallecimiento del increíblemente talentoso Billy Miller. En nombre de toda la familia de General Hospital, nuestros corazones están con su familia y amigos durante este momento difícil”.

El actor, durante la ceremonia de los Emmy en 2010 Ethan Miller - Getty Images North America

Eileen Davidson, de The Young and the Restless, compartió una foto con Miller de la gala de los premios Emmy de 2014, cuando ambos recibieron estatuillas. “Me entristece mucho enterarme del fallecimiento de Billy Miller. Su encanto y calidez quedaron marcadas en todos los que tuvimos la suerte de tenerlo en nuestras vidas. Voy a extrañar esa sonrisa traviesa. Te amo, Billy”, manifestó.

En un comunicado compartido con Soap Opera Digest, la madre del fallecido actor, Patricia Miller, agradeció el apoyo recibido tras la muerte de su hijo y compartió que Billy “entregó su vida” después de “una larga, dura y valiente batalla contra la depresión por trastorno bipolar”.

“Quiero agradecer personalmente a los muchos fans y amigos personales por la abrumadora cantidad de amor, oraciones y condolencias enviadas a mí y a mi familia por la devastadora muerte de mi hermoso hijo BJ - Billy Miller. Hizo todo lo que pudo para controlar la enfermedad”, recalcó.

Miller posa divertido durante la gala de los premios Emmy de 2009 Jordan Strauss - WireImage

Y agregó: “Amaba a su familia, a sus amigos y a sus fans, pero al final la enfermedad ganó la pelea y él entregó su vida . Las otras causas de muerte que se dicen no son ciertas. Ojalá lo fueran, pero simplemente no lo son. Todos lo amamos mucho y estamos tratando desesperadamente de afrontar la pérdida. No tendré nada más que decir. Gracias por el amor y el apoyo”, concluyó la madre del intérprete.

