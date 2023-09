escuchar

Un gesto de verdadera complicidad. Sin intentarlo, los príncipes de Gales protagonizaron un momento de compañerismo e intimidad cuando se les preguntó acerca de la competitividad entre ellos. Recientemente, la pareja real participó de un podcast con ocasión del Mundial de Rugby que disputan varios países, entre ellos, las naciones que conforman el Reino Unido. Con tremenda espontaneidad, William le guiñó un ojo a Kate en medio del programa.

Todo ocurrió cuando los miembros de la familia real recibieron a James Haskell, Mike Tindall y Alex Payne, las voces que conducen The Good, The Bad and The Rugby, un popular podcast que, al igual que otras producciones en la actualidad, no solo se puede disfrutar en audio, sino también en video.

Fue así como los miembros del trío, conocidos cariñosamente como Hask, Tins y Payno, fueron recibidos en el Castillo de Windsor por los príncipes de Gales y por la princesa Ana. Durante casi una hora, los miembros de la realeza hablaron de rugby, así como de algunos temas personales que los conductores lograron poner sobre la mesa.

El momento de complicidad en que el príncipe William le guiña un ojo a Kete Middleton

El dulce intercambio que emocionó a los fanáticos de la pareja y de la realeza en general ocurrió cuando se habló de competitividad entre ellos, una pregunta que uno de los conductores dirigió a Kate, luego de revelar que Mike, otro de los locutores, los había comparado con el personaje Mónica, de la inolvidable serie Friends, que era conocida por su insaciable deseo de ser la mejor en absolutamente todo.

“No voy a mentir, pero Mike ha mencionado que ustedes dos son súper, supercompetitivos, un poco como Mónica y Chandler de Friends, y si tenis de mesa, eso durará horas y horas”, expresó. De inmediato, Kate respondió: “Realmente no soy tan competitiva, no sé de dónde viene esto”.

El momento en que el príncipe William le guiña un ojo a la princesa Kate, durante el programa The Good, The Bad and The Rugby Captura de video/Instagram/@goodbadrugby

En ese momento, William se empezó a reír y se dio vuelta para mirar a Kate y luego guiñarle un ojo rápidamente, un gesto que la cámara logró captar. Después, la princesa de Gales bromeó con que su marido y ella nunca habían logrado terminar un partido de tenis, tras soltar una carcajada y explicar que el duelo deportivo terminaba convirtiéndose en un desafío mental para ambos.

Más adelante, y para aprovechar el tema de la competitividad, Mike tomó la palabra para hablarles acerca de sus tres hijos, el príncipe George, de diez años, la princesa Charlotte, de ocho, y el príncipe Louis, de cinco, y si mostraban signos de ese comportamiento.

Los príncipes de Gales y la princesa Ana participaron del podcast The Good, The Bad an The Rugby Instagram/@goodbadrugby

La princesa Ana intervino de inmediato para expresar: “Yo sugeriría que solo un poquito” y luego Kate sostuvo que le parecía interesante que los tres hermanos tenían comportamientos muy diferentes. “Y a medida que crecen y prueban diferentes deportes, obviamente todavía son muy jóvenes, será interesante ver cómo se desarrollan”, dijo.

Los príncipes de Gales participaron de la entrevista momentos antes de abordar un vuelo el sábado pasado con destino a Francia, donde se disputa actualmente el Mundial de Rugby. Ese día, Inglaterra debutó contra la Argentina, en un partido donde la princesa estuvo presente y alentó a los jugadores en el vestuario. Esa noche, en el debut, La Rosa se impuso a Los Pumas.