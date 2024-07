Murió el “hombre del milagro”: estuvo ocho meses en coma por un accidente de tránsito, salió y lo atropelló una camioneta

Escuchar

Drew Kohn, de Florida, se recuperó de un coma de varios meses después de ser atropellado por un auto en 2017. Este 26 de julio de 2024 murió... en un accidente de tránsito.

Lo que le pasó Kohn en 2017 fue considerado un “milagro moderno”. El 17 de julio, pocos días antes de cumplir 23 años, fue víctima de un accidente que lo dejó en un coma profundo con una lesión cerebral traumática. Sin embargo, se despertó después de ocho meses, según WTLV-TV.

El hombre que volvió de la muerte cerebral

El joven iba rumbo al gimnasio en su moto cuando fue atropellado por un auto y quedó inconsciente. De acuerdo con el medio previamente mencionado, el impacto fue tan intenso que se le cayó el casco y un zapato.

Así las cosas, fue trasladado al hospital con una lesión cerebral traumática, dos pulmones empalados y un hombro, pelvis y costillas rotos, entre otras lesiones.

Los doctores compartieron el diagnóstico con su familia y dijeron que tenía muerte cerebral, así que no volvería a caminar ni hablar. Sin embargo, su madre, Yolanda Osborne-Kohn, decidió mantenerlo conectado y esperar a que se recuperara.

“Habrían extraído sus órganos. Fue gracias a mi fe que me dio la audacia para hablar con él”, dijo la mujer a WTLV-TV.

En marzo de 2018, casi un año después del accidente, Kohn despertó del coma. Según First Coast News, sus primeras palabras fueron: “Te amo, mamá”. Después de varios meses de recuperación y rehabilitación, el joven pudo caminar y hablar nuevamente.

El accidente de Drew Kohn: la muerte lo encontró

El 26 de julio, a las 5:30 a.m., Drew Kohn fue atropellado por una camioneta mientras caminaba por Collins Road en Jacksonville, dijo la Oficina del Sheriff de Jacksonville en diálogo con People.

“En ese momento, estaba oscuro y el peatón no llevaba ropa reflectante. Desafortunadamente, el conductor de la camioneta no lo vio y lo atropelló en el carril exterior. El conductor de la camioneta se detuvo y llamó al 911. Los Bomberos y Rescate de Jacksonville acudieron al lugar y declararon muerta a la víctima”, indicó el comunicado.

Drew Kohn, el hombre del milagro, y su madre First Coast News

Según la página GoFundMe creada para ayudar a la familia de Kohn a pagar los gastos de su funeral, al hombre le faltaban pocos días para cumplir 30 años antes del accidente.

Su madre dijo a los medios locales que estaba agradecida por el tiempo adicional que pudo vivir junto a su hijo. “Dios honró mi pedido y no estoy enojada. Estoy en paz. Me dieron siete años y, al igual que Ezequías, que volvió su rostro hacia la pared, recuerdo estar sentada en la cama del hospital de Drew y decirme: ‘Hágase tu voluntad’”, declaró la mujer.

“Drew amaba a Dios y, debido a la naturaleza de Dios, cuando respondió a mi pedido, no tengo palabras de intenciones maliciosas hacia mi creador. Él me dio un regalo, se dio la vuelta y me dio más de siete años”, finalizó.

