“No hay ningún secreto especial”: las revelaciones del hombre más viejo del mundo para vivir más de 100 años

“Ningún secreto especial”. Esta fue la respuesta de John Tinniswood, el hombre más longevo del mundo, cuando el día de su cumpleaños le preguntaron cómo había llegado a sus 112 años. Nacido el 26 de agosto de 1912 en la ciudad de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, le dijo al Libro Guinness de los récords, que no tenía “ni la menor idea” de por qué había vivido tanto tiempo.

El centenario –que vive en una residencia de ancianos en Southport, cerca de su ciudad natal- se convirtió en la persona más anciana del mundo en abril, cuando falleció a los 114 años Juan Vicente Pérez Mora, el venezolano que hasta entonces ostentaba el récord.

Tinniswood recuerda que tenía apenas 2 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y que acababa de cumplir 27 cuando comenzó la Segunda. De joven trabajó en un puesto administrativo del Army Pay Corps (el sector del ejército británico encargado de los asuntos financieros), localizando soldados varados y organizando suministros de alimentos, y ahora es el veterano sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad del mundo.

Tinniswood tenía apenas 2 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial Getty Images

Conoció a su esposa, Blowden, en un baile en Liverpool, y se casaron en 1942. Su hija Susan nació en 1943 y la pareja disfrutó de 44 años juntos antes de que Blowden falleciera en 1986. Tras el final de la guerra, Tinniswood trabajó como contador para Shell y BP antes de jubilarse en 1972.

“Pescado y papas fritas los viernes”

Tinniswood relató que fue “bastante activo de joven” y que caminaba “mucho”, pero creía que no era “diferente” a los demás. “O vivís mucho o vivís poco, y no podés hacer mucho al respecto”, agregó.

Y señaló también que, más allá de comer una porción de pescado y papas fritas (fish & chips, un plato británico típico, sobre todo en las ciudades y pueblos costeros) los viernes, no seguía un régimen alimentario particular. “Como lo que me dan y todo el mundo hace lo mismo”, dice. “No tengo una dieta especial”.

Tinniswood vivió las dos guerras mundiales PA Media

Pregunta inútil

Si bien resulta tentador preguntarle no solo a Tinniswood sino a cualquiera que haya superado la barrera de los 100 años cómo lo hizo, muchos expertos consideran que se trata de un sinsentido, ya que no obtendremos ninguna información de valor de sus respuestas.

Según explica en un artículo de The Conversation Bradley Elliott, profesor de Fisiología Humana e investigador en el campo de la biología del envejecimiento de la Universidad de Westminster, ejemplos como el de Tinniswood ilustran el fenómeno conocido como “sesgo del superviviente”.

Este es el “sesgo cognitivo y estadístico que se produce al contar solo a los que están cerca para ser contados, pero ignorando a los que no “sobrevivieron”, señala Elliott. “Hay ejemplos fenomenales de seres humanos mayores, muchos de los cuales son más rápidos, más aptos y más fuertes que yo en muchas mediciones que hacemos en el laboratorio, a pesar de que me doblan en edad”, continúa.

“Si bien sabemos que el ejercicio que hacen durante toda su vida está asociado con su salud excepcionalmente buena en la vejez, no podemos decir directamente que una cosa causa la otra”.

Saber que Tinniswood comía pescado y papas fritas una vez a la semana, no tiene mucho valor desde el punto de vista de como superar la barrera de los 100 años Getty Images

“Podría ser que las personas muy activas estén protegidas contra enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Pero, también podría ser que estas personas sigan siendo activas en la vejez porque no sufrieron cáncer, diabetes o enfermedades cardíacas anteriormente en sus vidas”, explica el experto. Es decir, correlación no significa causalidad.

Y aunque a nivel de población hay muchos factores que pueden mejorar nuestra salud y expectativa de vida –incluidas las mejoras en el sistema de salud y la higiene, así como un estilo de vida saludable- a nivel individual intervienen muchas otras causas, incluidas la suerte.

