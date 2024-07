Peligro de cortocircuito: los electrodomésticos que no tenés que enchufar en alargues o “zapatillas”

Escuchar

Con el avance de la tecnología y la presencia de los electrodomésticos más sofisticados en nuestro hogar, se hace necesario recurrir a extensiones de cable para poder conectar todo lo que tenemos. Desde el cargador de celular, la plancha, heladera, televisor hasta un prolongado etcétera. A pesar de que los alargues o “zapatillas” aparentan ser seguros, esto podría no ser tan cierto. Para ello, un experto enumeró los aparatos que deberías evitar enchufar y así no correr riesgo de cortocircuito.

En primer lugar, es importante señalar que no todos los objetos electrónicos tienen la capacidad de ser enchufados en las zapatillas, en particular por la resistencia de esta. Uno de los objetivos imprescindibles es el consumo de energía que estos tienen y si la suma total supera o no a la indicada.

En una entrevista que concedió al medio chileno Bío Bío, el ingeniero de ejecución en electricidad, Luis Aaron Barra, advirtió sobre qué tener en cuenta antes de enchufar algo y cuáles electrodomésticos no son aptos.

Antes de enchufar los aparatos, sumar el consumo total y corroborar que el alargue lo resista (Fuente: Pexels)

Uno por uno: estos son los artefactos que no debés enchufar en una zapatilla o alargue

Microondas : consumen demasiada energía y podrían sobrecargar el cableado fácilmente.

: consumen demasiada energía y podrían sobrecargar el cableado fácilmente. Planchas, secadores y bucleras de pelo: los mismos generan mucho calor mientras permanecen enchufados durante varios minutos.

los mismos generan mucho calor mientras permanecen enchufados durante varios minutos. Aspiradoras potentes: la alta potencia de este aparato puede recalentar el alargue, por ende hay que usar aspiradoras con eficiencia A+.

la alta potencia de este aparato puede recalentar el alargue, por ende hay que usar aspiradoras con eficiencia Máquinas de café: el uso de estos electrodomésticos, que aparentan ser inofensivos, tienen un alto grado de consumo, por lo que se debe desenchufar tras su funcionamiento.

el uso de estos electrodomésticos, que aparentan ser inofensivos, tienen un alto grado de consumo, por lo que se debe desenchufar tras su funcionamiento. Cintas de correr: dichos aparatos para hacer ejercicio necesitan estar constantemente enchufados, por lo que se deberían conectar directamente al tomacorriente.

dichos aparatos para hacer ejercicio necesitan estar constantemente enchufados, por lo que se deberían conectar directamente al tomacorriente. Hornos eléctricos: necesitan mucha energía, por lo que, al igual que los microondas, se deben enchufar al tomacorriente.

necesitan mucha energía, por lo que, al igual que los microondas, se deben enchufar al tomacorriente. Estufas: no solo que consumen demasiada energía, sino que a la vez producen calor, dos factores claves que precipitan el riesgo de incendio.

no solo que consumen demasiada energía, sino que a la vez producen calor, dos factores claves que precipitan el riesgo de incendio. Aire acondicionados portátiles: gracias a su potencia, tienen que conectarse a una red segura y estable.

gracias a su potencia, tienen que conectarse a una red segura y estable. Hervidores: el calentamiento de agua provoca una rápida subida de la temperatura, que al estar en conexión simultánea con otro electrodoméstico podría provocar un sobrecalentamiento e incendio.

el calentamiento de agua provoca una rápida subida de la temperatura, que al estar en conexión simultánea con otro electrodoméstico podría provocar un sobrecalentamiento e incendio. Lavavajillas: al consumir grandes cantidades de energía y agua, tienen que estar conectados a una red estable.

al consumir grandes cantidades de energía y agua, tienen que estar conectados a una red estable. Caloventores y termoventiladores: el consumo constante de energía que producen decanta en una sobrecarga del sistema.

el consumo constante de energía que producen decanta en una sobrecarga del sistema. Plancha de ropa: al igual que las planchas de pelo y bucleras, consumen demasiada energía y generan calor en el sistema de cableado.

al igual que las planchas de pelo y bucleras, consumen demasiada energía y generan calor en el sistema de cableado. Heladeras: necesitan estar permanentemente conectadas al tomacorriente estable.

necesitan estar permanentemente conectadas al tomacorriente estable. Lavarropa y secarropa: estos electrodomésticos cuentan con motores potentes y ciclos largos, por lo que no se recomienda enchufarlos en las zapatillas.

estos electrodomésticos cuentan con motores potentes y ciclos largos, por lo que no se recomienda enchufarlos en las zapatillas. Termos y calentadores de agua: requieren de demasiada energía para elevar la temperatura del agua y mantenerla.

requieren de demasiada energía para elevar la temperatura del agua y mantenerla. Freezers: los que se adquieren de forma individual a las heladeras y tienen el mismo funcionamiento que ellas, por lo que es mejor enchufarlos a la red estable.

En tanto, algunos de los electrodomésticos que sí se pueden enchufar y que se consideran seguros: Lámparas o veladores, cargadores de computadora y celulares, televisores pequeños, ventiladores de mesa, consolas de juegos, equipos de audio pequeños y cargadores de baterías.

LA NACION