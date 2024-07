Estuvo 178 días en el espacio y lo que vio dejó impactados a todos: “Vivimos una mentira”

Escuchar

Parte de la comunidad científica dedica su tiempo a descubrir los misterios más grandes que nos rodean en el espacio exterior; sin embargo, los que tienen la posibilidad de vivenciarlo de cerca son los astronautas, que se entrenan para pasar días, semanas e, incluso, meses en una nave espacial. Uno de ellos es el excadete espacial de la NASA, Ronald Garan, quien estuvo durante 178 días en el espacio y aseguró que “estamos viviendo una mentira”.

La experiencia que logró el hombre de 62 años durante el tiempo fuera del planeta Tierra le permitió reflexionar sobre el modo de relacionarnos que tenemos los seres humanos. Una de sus grandes charlas la hizo en TED, durante el 2016, donde contó la experiencia al ver una estructura para delimitar la frontera entre India y Pakistán.

Ronald Garan estuvo en el espacio exterior y ahora cuenta su experiencia a través de charlas. Foto/Instagram: @astro.rongaran

“Al principio, pensé que se trataba de un extraño reflejo de la luz de la Luna en un río. Me quedé muy intrigado. Resulta que no se trataba en absoluto de un reflejo natural. Siempre dije que desde el espacio no se ven las fronteras, al parecer estaba equivocado”, indicó, y utilizó la figura del planeta para exponer la convivencia del hombre: “La Tierra, vista desde el espacio, casi siempre parece hermosa y pacífica. Pero, ¿fue este un ejemplo de alteración provocada por el hombre en el paisaje que era claramente visible desde el espacio?”.

Sin embargo, durante una entrevista que brindó a Big Think en 2022, el astronauta dio a conocer un titular que llamó la atención de muchos: “Vivimos una mentira”. En realidad, lo que Ronald quería decir es que su perspectiva espacial le permitió ver otro orden en el criterio de las necesidades humanas. “Cuando miré por la ventana de la Estación Espacial Internacional, vi destellos de tormentas eléctricas que parecían sacados de un paparazzi, vi cortinas danzantes de auroras que parecían tan cercanas que era como si pudiéramos extender la mano y tocarlas”, introdujo.

Asimismo, continuó: “Y vi la increíble delgadez de la atmósfera de nuestro planeta. En ese momento, me di cuenta de que esa capa tan fina como el papel mantiene con vida a todos los seres vivos de nuestro planeta. Vi una biosfera iridiscente llena de vida”.

Imagen panorámica satelital del planeta Tierra NASA - NASA

Pero su conclusión llamó la atención al tratarse de un astronauta experimentado de la NASA. “No vi la economía, pero como nuestros sistemas creados por el hombre tratan todo, incluidos los sistemas de soporte vital de nuestro planeta, como una subsidiaria de propiedad absoluta de la economía global; es obvio, desde el punto de vista del espacio, que estamos viviendo una mentira”. Su propuesta sugiere que cambiemos el orden de los pensamientos: pasar de pensar en economía, sociedad y planeta, a planeta, sociedad y economía. “Es entonces cuando continuaremos nuestro proceso evolutivo”, indicó.

Su declaración intenta ir más allá de la visión general de los astronautas y demostrar que lo más primitivo del planeta Tierra es lo importante en estos momentos, a causa de la contaminación ambiental y el cambio climático. “No tendremos paz en la Tierra hasta que reconozcamos el hecho básico de la estructura interrelacionada de toda la realidad”, concluyó Ronald.

LA NACION