Un equipo de investigadores del Endangered Wildlife Trust y la Universidad de Petroria descubrieron un topo de pelaje dorado brillante en Sudáfrica, el cual había sido considerado extinto en 1936, luego de que desaparecieran todos los rastros de la especie. Lo particular de estos mamíferos es que son excavadores ciegos y cuentan con “superpoderes auditivos”.

El gran hallazgo se dio en Port Nolloth, en la costa occidental de Sudáfrica, por un grupo de investigadores que dio con el mamífero conocido como De Winton, del tamaño de un hámster, que pasa la mayor parte de su vida bajo tierra porque se trata de un excavador.

El problema fue que desde 1936 no se encontraban rastros de esta especie, experta en evitar a los seres humanos, por las actividades mineras de diamantes y minerales en África. La ciencia ya lo había considerado extinto hace 86 años hasta ahora, que un grupo de investigadores dio con una fórmula infalible para poder encontrarlo.

Los científicos del Endangered Wildlife Trust y la Univerdisdad de Petroria comenzaron esta búsqueda en 2020 y para dar con un ejemplar utilizaron muestras de una especie hermana conocida como el topo dorado de Van Zyl, que está en peligro de extinción. El equipo viajó al área de Port Nolloth, lugar donde vivieron los De Winton. Utilizaron ADN de esta especie y con la ayuda de un perro rastreador Border Collie, llamado Jessie, merodearon por una extensa playa hasta llegar a los túneles escondidos en la arena.

En este contexto, Samantha Mynhardt, bióloga de la Universidad Stellenbosch, dialogó con The Associated Press para dar detalles de esta investigación. “Teníamos grandes esperanzas, pero algunas personas también las aplastaron. Un experto de De Winton nos dijo: ‘No van a encontrar ese topo. Está extinto’”. Ella y Jessie inspeccionaron la playa hasta que el animal dio con el olor que conducía a pequeños túneles que se abrían bajo la arena. El equipo tomó muestras que contenían pelo, células, piel y secreciones del mamífero presuntamente extinto. Aun así, no era evidencia suficiente para afirmar que se había redescubierto, ya que el ADN no coincidía con ninguna otra especie conocida de topo dorado.

La prueba final apareció en 2022 gracias al Museo de Port Nolloth, más precisamente, a un equipo de investigadores independientes que habían secuenciado varios de sus genes, lo que permitió comparar los hallazgos con las muestras obtenidas en la playa, y las cuales coincidieron. Además de la confirmación, los investigadores fotografiaron dos topos dorados de De Winton en Port Nolloth.

Esther Matthew, oficial superior de campo de Endangered Wildlife Trust, señaló: “Fue un proyecto muy emocionante, con muchos desafíos. Afortunadamente, teníamos un equipo fantástico lleno de entusiasmo e ideas innovadoras, que es exactamente lo que necesitas cuando tienes que inspeccionar hasta 18 kilómetros de hábitat de dunas en un día”.

Cabe destacar que en la actualidad existen 21 especies de topos dorados, de los cuales la mayoría solo vive en Sudáfrica. Llevan este nombre gracias a la secreción aceitosa, el cual lubrica el pelaje y lo deja brilloso, y es lo que les permite “nadar” en la arena. Esta investigación fue de mucha importancia, ya que redescubrirlos permite proteger las áreas donde viven. El topo dorado de De Winton fue unos de los 25 principales en una lista de especies perdidas hace mucho tiempo y once de ellos han sido redescubiertos nuevamente.

