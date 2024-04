Cuáles son los problemas que pueden causar las pulgas de las mascotas en los seres humanos

Escuchar

No hay perro ni gato que no haya tenido en algún momento de su vida pulgas y garrapatas, plagas de insectos que se impregnan en el pelo y en la piel de los animales. Pese a que muchos tildan a estos pequeños intrusos como un mal menor, el no tratamiento no solo perjudica a nuestros amigos de cuatro patas, sino también podría causar la muerte de los seres humanos.

Según indicó la página oficial del Gobierno de México, estos pequeños bichos no solo pueden causar picaduras en personas, sino también enfermedades como la Rickettsiosis, la cual suele estar acompañada de diversos dolores y malestares en el cuerpo, como diarrea o vómito.

“Un grupo de enfermedades febriles, ocasionadas por bacterias del género Rickettsia, y tienen en común el ocasionar presencia de manchas en piel cuando se agudiza el cuadro clínico. Estas enfermedades pueden ocasionar cuadros graves y hasta ser mortales, si no se busca atención médica a tiempo”, dice el comunicado.

Los perros y los gatos sufren de pulgas y garrapatas Unsplash

Para evitar cualquier tipo de afección es importante incorporar el hábito de la higiene diaria en el hogar. Desde el lavado de la ropa de cama, sillones, ropa, no tener basura o recipientes almacenados. Además, es necesario bañar con frecuencia a nuestras mascotas y hacerles los chequeos correspondientes con el médico veterinario de confianza.

Remedios caseros para combatir las pulgas en perros y gatos

El primer paso para evitar la aparición de estas plagas de insectos es que nuestros animales permanezcan limpios, pero para que sea más eficiente es necesario utilizar jabones antipulgas o colocarles collares de este mismo tipo. Además, es importante corroborar que este método no falle, para eso hay que estar atento al comportamiento de nuestras mascotas: ver si se rascan y en caso de ser que sí, habrá que revisarles la piel y el pelo para ver si tiene alguna pulga o garrapata.

El tratamiento más económico contra pulgas y garrapatas: agua, vinagre y un ingrediente secreto

Tal como indicó el portal mencionado, si el caso empeora y sufren una infección de estos parásitos, es necesario llevarlos al veterinario para que les brinde un tratamiento adecuado a sus necesidades.

Por otra parte, algunos han utilizado métodos caseros que les funcionaron; por ejemplo, poner en el shampoo para mascotas un poco de vinagre, dejar actuar unos minutos y retirar la espuma después de cepillarlos con un cepillo antipulgas para ir retirando las pulgas y garrapatas muertas.

Si tu mascota no tiene estos pequeños intrusos y querés prevenir su aparición, se recomienda rociar a los animales con una mezcla de agua, vinagre y alguna hierba como manzanilla o romero, de esta manera, estos no se acercarán a tu gato o perro, ya que repelen el olor del vinagre.

Otro truco para el cuidado de tu mascota

Hace unos meses, en TikTok se viralizó un video que reúne más de tres millones de visitas sobre el cuidado de la piel y el pelo de tu mascota. “¿A tu perro se le cae demasiado el pelo? Este truco es para vos”, comienza diciendo el clip.

“Si también sufre alergias en la piel, esto puede ser debido a que su alimentación es a base de una dieta seca, principalmente compuesta por croquetas o alimento balanceado”, agrega. Para mejorar su piel y pelo, hay que incorporar recetas saludables y divertidas, y este video enseña algunas para implementar. Recomienda introducir ingredientes ricos en vitaminas y minerales, siendo el yogur y la sandía los aliados esenciales.

