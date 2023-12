escuchar

Seguramente, desde que tiene uso de razón, la celebración del Año Nuevo se realiza la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Sin embargo, hace años en Europa hubo una curiosa excepción y la Nochevieja se llevaba a cabo en otro mes.

Vale la pena mencionar que a lo largo de los años la celebración del año nuevo varió, dependiendo de los diferentes calendarios que utilizaban diversas civilizaciones.

A lo largo del tiempo, y con sustento en la naturaleza, Año Nuevo se celebraba en otras fechas (Foto Pexels)

Por ejemplo, según National Geographic, los pueblos mesolíticos de Gran Bretaña seguían las fases de la luna. Los antiguos egipcios se fijaban en el Sol. Y los chinos combinaron ambos métodos en un calendario lunisolar que se sigue utilizando hoy en día.

Uno de los más curiosos es el calendario romano original o calendario romulano (c. 753 a.C.), que comenzaba en marzo (Martius) y terminaba en diciembre (December). Además, estaba alineado con los ciclos agrícolas y marcaba el comienzo de la temporada de siembra y actividades agrícolas.

Actualmente, Año Nuevo se celebra el 1 de enero (Foto Pexels)

Según el mismo portal, el calendario inicial incluía seis meses de 30 días y cuatro de 31 días. Los cuatro primeros meses recibían el nombre de los dioses como Juno (junio) y los últimos meses se numeraban consecutivamente en latín, por ejemplo, septiembre viene de la palabra latina para siete, septem.

Uno de los grandes cambios que tuvo en el calendario fue en siglo VII a.C., durante el reinado del segundo rey de Roma, Numa Pompilio, ya que se introdujo dos nuevos meses, enero (Ianuarius) y febrero (Februarius), para llenar el espacio entre diciembre y marzo.

Pero este no era perfecto y tenía un problema, puesto que se basaba en la Luna y no en el Sol. El ciclo lunar dura 29.5 días y el calendario no coincidía con las estaciones que debía marcar.

Finalmente, en el año 45 a.C., Julio César introdujo el calendario juliano. Este calendario reformado estableció el año nuevo en el 1 de enero, honrando a Jano, el dios de las puertas y los comienzos. Además, estableció el año solar en aproximadamente 365.25 días y añadió un día extra cada cuatro años (año bisiesto).

El cambio al calendario juliano fue un esfuerzo para sincronizar mejor el calendario con el año solar y corregir las irregularidades acumuladas en el antiguo calendario romano. Este sistema se utilizó durante muchos siglos en gran parte del mundo occidental hasta que fue reemplazado por el calendario gregoriano en 1582.

Se utilizaron diversos calendarios para determinar el comienzo del Año Nuevo (Foto Pexels)

Aunque el calendario gregoriano es utilizado en gran parte del mundo. En diferentes culturas reconocen diferentes fechas de comienzo de nuevo año como el Nouruz, Rosh Hashaná y el Año Nuevo chino.

Por Daniela Larrarte Asaad