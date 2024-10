Por qué aparecen chinches en casa y cómo lidiar con ellas

Las chinches son esos visitantes inesperados que aparecen sin invitación y perturban la tranquilidad del hogar. Su presencia no solo incomoda, sino que despierta curiosidad sobre los motivos qué atraen a estos pequeños intrusos. Más allá de la higiene, su aparición puede ser un indicio de otros factores que vale la pena explorar.

Como describe un sitio especializado en salud Health, las chinches son insectos pequeños, planos y de forma ovalada que suelen alimentarse de la sangre de los seres humanos y otros animales de sangre caliente. Su tamaño es diminuto, similar al de una semilla de manzana, y su color varía del marrón al rojizo cuando están llenas de sangre. Aunque tienden a estar relacionadas con lugares sucios o descuidados, la realidad es que pueden aparecer en cualquier tipo de hogar, independientemente de su nivel de limpieza.

Las chinches suelen vivir en colchones y almohadas Foto ilustrativa: PIXABAY

Además, se caracterizan por ser nocturnas y buscar refugio en grietas y lugares estrechos. Son especialmente resistentes y pueden sobrevivir durante meses sin alimentarse, lo que las convierte en un desafío a la hora de erradicarlas.

Si bien las chinches no transmiten enfermedades graves de manera directa, su presencia puede afectar la salud de distintas maneras. Las picaduras de chinches suelen provocar enrojecimiento, comezón intensa y reacciones alérgicas en algunas personas, lo cual puede derivar en infecciones secundarias si se rascan las zonas afectadas. Además, la presencia constante de chinches puede generar estrés, ansiedad e insomnio, ya que muchas personas sienten un gran malestar al saber que comparten la cama con estos insectos.

¿Dónde podemos encontrar chinches?

Las chinches suelen esconderse cerca de sus fuentes de alimento, por lo que el lugar más común donde podemos encontrarlas es el dormitorio. Les encanta anidar en colchones, almohadas, sofás, cabeceras de cama y grietas de muebles. También pueden ocultarse tras los enchufes, debajo de alfombras o en otros lugares donde puedan tener un acceso fácil a los humanos durante la noche.

Las sábanas infestadas de chinches deben lavarse en agua caliente Foto ilustrativa: PIXABAY

Por otro lado, para el sitio experto en plagas y pestes Pestworld, no es raro que las chinches lleguen a los hogares como “polizones” tras un viaje. Se esconden en el equipaje, la ropa o incluso en muebles usados que hayan sido comprados recientemente. Este comportamiento explica por qué cualquier hogar, sin importar cuán limpio y ordenado sea, puede tener una infestación si se traen chinches inadvertidamente.

Las chinches a menudo se confunden con otros insectos, como pulgas o ácaros. Sin embargo, tienen algunas características particulares que permiten diferenciarlas. Tienen un cuerpo más ancho y plano en comparación con las pulgas, y no pueden saltar como estas. Tampoco se parecen a los ácaros del polvo, ya que estos últimos son casi microscópicos y no se alimentan de sangre. Además, las chinches dejan un rastro particular: suelen encontrarse manchas de sangre pequeñas en las sábanas o excrementos diminutos de color oscuro cerca de sus escondites.

Para identificarlas, se pueden buscar signos como picaduras lineales o en grupos pequeños en la piel, sobre todo, en las zonas expuestas durante el sueño. El característico olor dulzón que desprenden también puede ser una pista, aunque es menos común notarlo.

Es común que las chinches lleguen a los hogares después de un viaje escondidas en la valija usada Foto ilustrativa: PIXABAY

Cómo eliminar las chinches del hogar

El sitio especializado en salud Healthline comparte un paso a paso detallado para eliminar las chinches de forma efectiva y prevenir futuras infestaciones.

Detectar las áreas infestadas es clave, ya que una pequeña infestación es más fácil de tratar. Se recomienda usar una linterna y lupa para buscar chinches vivas , manchas oscuras, huevos o pieles mudadas.

, manchas oscuras, huevos o pieles mudadas. Una vez identificada, la infestación debe ser contenida. Hay que aspirar las áreas donde se esconden y desechar el contenido en una bolsa sellada . Las sábanas y ropa deben lavarse en agua caliente. Los artículos no lavables deben sellarse en bolsas herméticas y los muebles que no puedan limpiarse deben desecharse.

. Las sábanas y ropa deben lavarse en agua caliente. Los artículos no lavables deben sellarse en bolsas herméticas y los muebles que no puedan limpiarse deben desecharse. Antes del tratamiento, se debe limpiar profundamente la ropa de cama, cortinas y alfombras. Los objetos infestados no deben trasladarse a habitaciones limpias . Se deben sellar grietas y colocar cubiertas protectoras en colchones.

. Se deben sellar grietas y colocar cubiertas protectoras en colchones. Primero se deben intentar métodos sin químicos: calor extremo (46 °C) o frío intenso (0 °C) . Las sábanas deben lavarse en agua caliente, usar un vaporizador o congelar artículos durante cuatro días. Si no funciona, se pueden usar insecticidas específicos.

. Las sábanas deben lavarse en agua caliente, usar un vaporizador o congelar artículos durante cuatro días. Si no funciona, se pueden usar insecticidas específicos. Si no se puede eliminar la infestación, es necesario recurrir a profesionales en control de plagas . Estos especialistas cuentan con tratamientos y productos no disponibles al público.

. Estos especialistas cuentan con tratamientos y productos no disponibles al público. Una vez eliminadas, se deben tomar medidas preventivas para evitar una nueva infestación. Mantener la casa ordenada, lavar y aspirar frecuentemente. En viajes se recomienda revisar habitaciones de hoteles y al regresar, secar la ropa a alta temperatura.

LA NACION