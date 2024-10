Seis preguntas que debés responder con “sí” para saber si sos feliz

El concepto de éxito puede parecer complejo y hasta abstracto, pero el experto en liderazgo Scott Mautz sostiene que el primer paso es reconocer cuánto hemos logrado ya. En lugar de enfocar el éxito solo en logros visibles como un alto sueldo o una posición envidiable, el experto propone una perspectiva más introspectiva y global. Inspirándose en principios de la psicología positiva, el éxito también puede hallarse en cosas tan simples como vivir en coherencia con los valores personales o trabajar con una mentalidad de crecimiento. Por eso, si puedes responder “sí” a estas seis preguntas, quiere decir que tienes más éxito del que imaginas.

1. ¿Estás persiguiendo tus propios objetivos?

Scott Mautz subraya la importancia de distinguir entre lo que queremos lograr y lo que los demás esperan de nosotros. Un claro ejemplo es una persona que decide no ascender en el trabajo porque no es parte de sus metas personales. Este individuo, según el especialista, puede ser tan exitoso como alguien que sí busca escalar posiciones, siempre que esté siguiendo sus propios objetivos y no los impuestos por otros.

2. ¿Vives de acuerdo a tus valores?

Para Scott Mautz, el verdadero éxito incluye autenticidad. Vivir de acuerdo con los valores propios, aunque sea en pequeños gestos, demuestra una vida coherente y centrada. Por ejemplo, alguien que rechaza un trabajo bien remunerado en una industria que va en contra de sus principios muestra integridad y eso también es éxito.

3. ¿Aprecias lo que tienes?

Según Scott Mautz y otros expertos como Santiago Gascón Santos, profesor de Psicología, la gratitud juega un papel clave en la felicidad y en la percepción del éxito. En lugar de enfocarse en lo que falta, valorar lo que ya se posee puede ser un camino poderoso para alcanzar satisfacción personal.

4. ¿Tienes una mentalidad de crecimiento?

Esta mentalidad, explica Scott Mautz, se refleja en la capacidad de ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Esta actitud no solo ayuda a mejorar, sino que también es una señal de éxito, pues quien persevera ante los obstáculos está constantemente avanzando.

5. ¿Estás listo para las oportunidades?

El éxito no se trata solo de alcanzar un objetivo, sino también de prepararse continuamente. Por ejemplo, si alguien aspira a trabajar en una empresa internacional, aprender idiomas sería esencial. Como señala Scott Mautz, el proceso de preparación es tan importante como el logro mismo.

6. ¿Trabajas activamente en tu vida?

Para esta última pregunta, Scott Mautz recomienda utilizar herramientas como la “rueda de la vida”, un ejercicio visual para evaluar distintas áreas y planificar el desarrollo personal. Reflexionar en nuestras acciones, hábitos y en cómo encajan con la vida que deseamos es clave para detectar patrones a cambiar y seguir evolucionando.

De este modo, el experto Scott Mautz ofrece una visión del éxito centrada en la autenticidad, el crecimiento y la gratitud. Si puedes responder afirmativamente a estas seis preguntas, podrías estar más cerca del éxito de lo que te imaginabas.