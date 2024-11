Qué poner dentro del lavarropas para que la ropa quede más limpia

Dentro de la rutina de limpieza en el hogar se debe tener en cuenta el lavado de la ropa, la cual necesita de cuidados específicos para que esta no se dañe, no pierda su color, no pierda su forma o elasticidad y no quede manchada por los productos o las comidas.

Por este motivo se aconseja clasificar las prendas por colores, evitar meter en el lavarropas las blusas que son delicadas, utilizar los programas adecuados del electrodoméstico, disminuir la frecuencia del lavado con agua caliente y dejar secar todo al aire libre, según la empresa Eureda Textil.

El sencillo elemento que debe poner en la lavadora es el vinagre Unsplash

Sin embargo, algunas prendas pueden presentar manchas difíciles de quitar, como las que dejan las comidas o el desodorante. Para esto, puede emplear un ingrediente que se encuentra en cualquier hogar.

El elemento que ayudará a lavar la ropa y ahorrar energía

Uno de los productos reconocido por su efecto desinfectante es el vinagre, el cual es utilizado por diferentes personas para eliminar las manchas difíciles de la ropa y se debe emplear cuando la lavadora esté en el ciclo de aclarado, de acuerdo con Consumo Claro.

Lo ideal es verter una taza sobre las prendas y dejar que la máquina realice su trabajo; esto no solo ayudará a eliminar las marcas, sino que también retirará los restos incrustados de detergente, suavizará la prenda y neutralizará los malos olores.

A esto también se le puede agregar un poco de bicarbonato de sodio, ya que los dos ingredientes suelen tener un efecto más efectivo a la hora de limpiar las prendas.

Cabe destacar que el vinagre que se recomienda utilizar es el blanco destilado, que a diferencia del balsámico o el de manzana, no contiene colorantes o aditivos que aumenten la probabilidad de que aparezcan nuevas manchas en su ropa.

Además, cuenta con una acidez del cinco por ciento que lo hace lo suficientemente potente para limpiar y desinfectar con la característica de que cuida sus tejidos de los daños.

Por Leidy Estefanía Rico Arboleda