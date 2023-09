escuchar

En internet es común escuchar palabras nuevas, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, ya que utilizan frases que suelen estar de moda, tal como la palabra aesthetic, la cual se volvió viral en el mundo de las redes sociales. Si querés entender esta tendencia te invitamos por seguir leyendo.

Aesthetic es todo un concepto. Esta palabra tan utilizada en las redes se refiere a un estilo que puede ser aplicado en la moda e incluso adoptado como un estilo de vida.

Si no sabés bien a qué se refiere el término, no te preocupes, ya que no es un concepto difícil de entender, quizá no llegues a aplicarlo en la vida cotidiana pero seguro aprenderás algo y no te sorprenderán en las plataformas sociales.

Aesthetic, un concepto de estilo propio

De acuerdo con el estudio estadounidense de diseño Delve, aesthetic se refiere a una tendencia que puede verse como completamente subjetiva y es el resultado de un “estilo artístico” o un “gusto personal” sin el marco y el contexto de comprensión adecuados.

Aesthetic: ejemplos de este tipo de imágenes (Foto: Pexels)

Es decir, la palabra aesthetic engloba gustos personales, que pueden ser orientados por un estilo artístico, creando una armonía entre varios elementos con una identidad propia. Es por ello que esta palabra que hoy en día es tan utilizada en internet causa mucha controversia, ya que lo que puede ser aesthetic para una persona quizá no lo sea para los demás, pero como dice la frase, “de la moda, lo que te acomoda”, ¿o no?

Por otra parte, hay que decir que la tendencia aesthetic por lo general es implementada en la creación de outfits, en el diseño de los conjuntos de moda y accesorios, pero bajo la premisa de que las personas creen un estilo propio y sofisticado. Aunque el término también puede ser aplicado en áreas como la creación de fotografías, la decoración de interiores e incluso en el diseño de artefactos o utensilios para el hogar.

“Una tendencia de diseño aesthetic se compone de elementos como forma, proporción, color, materiales, acabado, textura y tipografía que crean una personalidad visual distintiva”, según la agencia Delve.

¿Cómo ser aesthetic?

En redes sociales se habla mucho del concepto aesthetic como una nueva tendencia para destacar de entre los demás. Así, se volvió viral el estilo de fotografía aesthetic, donde la intención es romantizar las acciones de la vida cotidiana por medio de imágenes que se vean atractivas o simplemente muy artísticas.

En redes sociales se habla mucho del concepto aesthetic como una nueva tendencia para destacar de entre los demás

Para aplicar este concepto y darte una idea más clara sobre cómo romantizar tus actividades diarias y formar parte de esta tendencia basta con ingresar a la aplicación de Pinterest y escribir la palabra aesthetic, verás un sinfín de fotos relacionadas que te darán varias ideas para crear tu propio estilo.

Algo muy importante a considerar, es que la moda va evolucionando y adaptándose a los gustos de cada persona, recuerda siempre usar aquella ropa y demás accesorios que te hagan sentir una persona cómoda y segura, en gustos se rompen reglas y no hay mejor moda que aquella que te haga sentir bien.