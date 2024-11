Esto significa bañarse siempre por las noches, según explica un dermatólogo

Bañarnos es un momento importante del día para sacarnos de encima la transpiración de toda la jornada. Al ingresar a la ducha, se podrán tomar dos caminos: uno corto y expré u otro más largo para relajar los músculos.

A partir de este acto para higienizar el cuerpo, los científicos elaboraron una teoría donde bañarse de noche es mucho más beneficioso que de mañana. Según el sitio Cleveland Clinic, el cuerpo humano tiende a relajarse completamente en las últimas horas del día; lo contrario sucede al principio del día, donde la rutina posterior nos predispone de otra manera.

Los beneficios de tomar una ducha por la noche

“Una de las recomendaciones es que los padres bañen a sus hijos por la noche desde la infancia para ayudar a establecer un ciclo de sueño normal”, recomendó el dermatólogo Alok Vij a Cleveland Clinic. A su vez, elaboró una serie de ítems que refuerza este concepto.

Elimina la suciedad : aunque parezca una obviedad, un baño de noche nos higienizará por completo tras una jornada de movimientos. “La ducha ayuda a eliminar toda la suciedad y la mugre, las toxinas ambientales y los contaminantes que pueden afectar negativamente a la piel”, explicó Vij para reforzar esta información.

: aunque parezca una obviedad, un baño de noche nos higienizará por completo tras una jornada de movimientos. “La ducha ayuda a eliminar toda la suciedad y la mugre, las toxinas ambientales y los contaminantes que pueden afectar negativamente a la piel”, explicó Vij para reforzar esta información. Facilita al sueño : bañarnos no solo nos higieniza, sino que también relaja los músculos que sufren el estrés, la ansiedad y todo lo que conlleva la rutina. Ante este panorama, conciliar el sueño resulta mucho más sencillo. “Ese condicionamiento emocional es una gran ventaja para algunas personas”, explicó el especialista.

: bañarnos no solo nos higieniza, sino que también relaja los músculos que sufren el estrés, la ansiedad y todo lo que conlleva la rutina. Ante este panorama, conciliar el sueño resulta mucho más sencillo. “Ese condicionamiento emocional es una gran ventaja para algunas personas”, explicó el especialista. Contribuye a la salud mental: el combo de bañarse, limpiar la mugre y relajar el cuerpo le da señales positivas al organismo. “Te ayuda a irte a la cama con la mente desocupada, sin problemas”, aclaró Vij.

Un científico explicó por qué no es saludable bañarse todos los días

A contramano de lo que indicó Alok Vij, el científico Robert H. Smerling, de la Universidad de Harvard, indicó que no es saludable bañarse todos los días. Uno de los argumentos sólidos que sostuvo su teoría fue que la piel de una persona debe tener una capa de grasa para mantenerse saludable. De esta forma, la capa que recubre el cuerpo estará apta para el día a día y no quedará sensible al tacto.

El profesional de la prestigiosa universidad de los Estados Unidos siguió su explicación con varios ítems a tener en cuenta. Entre ellos, indicó que al bañarse todos los días nuestra piel estará irritada, seca y con suciedad.

Piel irritada : el agua caliente es el principal enemigo de la piel. A esto habrá que sumarle que si la ducha se extiende en un tiempo prolongado, hará que esta capa del cuerpo se ponga rojiza y se reseque por completo.

: el agua caliente es el principal enemigo de la piel. A esto habrá que sumarle que si la ducha se extiende en un tiempo prolongado, hará que esta capa del cuerpo se ponga rojiza y se reseque por completo. Sequedad: este síntoma, asociado al agrietamiento, es una de las principales consecuencias de bañarse todos los días, según esbozó el científico en un estudio publicado en Harvard. “La piel seca y agrietada puede permitir que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que se supone que proporciona la piel, lo que permite que se produzcan infecciones de la piel y reacciones alérgicas”, argumentó.

este síntoma, asociado al agrietamiento, es una de las principales consecuencias de bañarse todos los días, según esbozó el científico en un estudio publicado en Harvard. “La piel seca y agrietada puede permitir que las bacterias y los alérgenos rompan la barrera que se supone que proporciona la piel, lo que permite que se produzcan infecciones de la piel y reacciones alérgicas”, argumentó. Suciedad: la suciedad genera anticuerpos protectores e indica que uno debe bañarse en un caso extremo.

la suciedad genera anticuerpos protectores e indica que uno debe bañarse en un caso extremo. Jabones antibacterianos: estos agentes son los encargados de eliminar las bacterias y equilibrar los microorganismos. Sin embargo, están asociados a la irritación por el uso excesivo.

LA NACION