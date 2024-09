Qué significa tener el celular en silencio, según la psicología

Escuchar

Los dispositivos móviles se convirtieron en un elemento indispensable para la vida diaria. De diferentes tamaños y modelos, las personas escogen uno de ellos, según sus funciones y su precio en el mercado, para usarlo en sus trabajos y así conectarse con el mundo.

Cada celular tiene funciones específicas que los distinguen de los otros; sin embargo, algunas de ellas son universales, como el sonido que alerta sobre la llegada de un mensaje o una llamada.

Qué significa desactivar el audio del celular unsplash

Con el volumen activado para escuchar las notificaciones, las personas, en algunos casos, deciden silenciarlo para no llamar la atención o para no desconcentrarse. Sin embargo, algunos estudios de universidades estadounidenses se adentraron en este caso particular para explicar que se trata del “deseo de controlar las interacciones con su entorno”.

Expertos en psicología coincidieron que esta actitud está emparentada a “proteger el espacio personal” y es por eso que muchos optan por silenciar el dispositivo móvil con el fin de evitar la contaminación sonora y así poner una especie de coraza para que el resto de las personas que están al lado suyo no conozcan parte de sus movimientos ni tampoco salgan del foco de lo que están haciendo.

El uso del celular cada vez es más habitual en espacios sociales

Justamente al preservar el espacio, un estudio de la Journal of Neuroscience explicó que uno pone una barrera para que una persona que no es de nuestro círculo no pase por ella y así no nos incomode. “Existe una distancia definida a la que nos sentimos cómodos con la aproximación de un extraño. Cuando un rostro desconocido pasa esa zona de confort, las señales neuronales comienzan a dispararse, creando sentimientos de incomodidad, irritabilidad y ansiedad”, explicó este estudio que se asoció rápidamente a los rasgos de una persona que decide silenciar su celular para no llamar la atención.

Con el fin de no ser descortés y terminante a la hora de proteger el espacio personal, expertos indicaron que esta patología de desactivar el sonido del celular es una forma de autoprotección cada vez más habitual en la cultura de muchos países.

Qué dice sobre vos tu foto de perfil, según la psicología

Dentro del mundo tecnológico, existen las redes sociales. En ese mundo, las personas interactúan con otras y muestran algunos detalles de su personalidad. Uno de los datos más relevantes es la foto de perfil que uno escoge para mostrarse. Aunque parezca algo sin tanto sentido, la psicología explicó que habla mucho de ese usuario.

“La foto que seleccionás en cualquier red social habla mucho de vos. Si querés saber lo que estás comunicando vos o una persona conocida con la foto de perfil, acá te doy unos ejemplos”, comenzó la psicoterapeuta Lorena Garzón en su cuenta de TikTok.

A raíz de este preludio, la profesional enumeró cinco ítems que grafican la intención de las personas a la hora de poner una imagen en soledad o junto a amigos o familiares.

Poner una caricatura de uno mismo : proyecta la imagen de una persona que trata de esconder los rasgos de su personalidad o evita mostrar su esencia.

: proyecta la imagen de una persona que trata de esconder los rasgos de su personalidad o evita mostrar su esencia. Elegir una foto de la infancia : cuando alguien usa una foto de la niñez, todo el tiempo prefiere refugiarse en el pasado, en la nostalgia o en aquella época donde fueron felices.

: cuando alguien usa una foto de la niñez, todo el tiempo prefiere refugiarse en el pasado, en la nostalgia o en aquella época donde fueron felices. Usar una selfie : con esta postal transmitimos que somos una persona que está buscando una identidad que sea aceptada por el resto. También se puede entender que dicho usuario no tiene confianza en sí mismo.

: con esta postal transmitimos que somos una persona que está buscando una identidad que sea aceptada por el resto. También se puede entender que dicho usuario no tiene confianza en sí mismo. Usar filtros : son personas que tratan de transmitir una buena imagen; sin embargo, no se aceptan como verdaderamente son y necesitan sentirse aprobadas.

: son personas que tratan de transmitir una buena imagen; sin embargo, no se aceptan como verdaderamente son y necesitan sentirse aprobadas. Junto a familiares: están orgullosas de sus raíces, de lo que crearon y de su pareja.

