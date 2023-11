escuchar

Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tres clases de personas de las que deberíamos mantenernos lo más lejos posible, pues presentan rasgos sumamente tóxicos. Comencemos:

1. El mete culpa

Es la persona que no tiene problema en decirle a cualquiera: “Vos me hiciste sufrir…”, “Por tu culpa, estoy mal…”, “Me lastimaste mucho con lo que me dijiste”. Se trata de aquellos que son incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y, como resultado, les atribuyen a los demás las consecuencias de sus acciones y de todo lo que les sucede en la vida.

2. El demandante

Sus frases más comunes son: “Vos me tenés que llamar a mí”, “Vos tenés que responder mis mensajes enseguida”, “Este es tu deber”.

Se comportan de esta manera porque, en el fondo, sienten que el mundo entero está en deuda con ellos y que quienes los rodean fueron designados para satisfacer sus constantes demandas y sus altas expectativas. Exigen todo de forma autoritaria y se enojan si los demás no les prestan atención.

3. El ofendible

“Me molestó mucho lo que dijiste”, “Eso que hiciste me dolió”. Detrás de frases como estas, se encuentra el siguiente mensaje: “Tené cuidado con lo que hacés o decís, porque de vos depende cómo me voy a sentir yo”. Una clara manipulación.

Las tres personalidades que hemos descripto aquí, en el fondo, buscan no asumir su propia responsabilidad frente a la vida y sus diversas situaciones, y se la transfieren a alguien manipulándolo y haciéndolo sentir mal. Como mencioné al comienzo, ¡es mejor perderlos que encontrarlos!