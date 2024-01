escuchar

Una de las maravillas del mundo que está en el itinerario de cualquier viajante, sin dudas, las pirámides de Egipto, que además de toda la historia que cuenta sobre las antiguas civilizaciones, ofrece la posibilidad de conocerlas por dentro. Sin embargo, algunos de los turistas que las visitaron, como es el caso del tiktoker @touchdalight, dieron sus motivos de por qué no podría ser buena idea hacer los recorridos interiores y sorprendieron a muchos en las redes sociales.

El tiktoker Carmie Sellitto expuso las tres razones para no visitar las pirámides de Egipto Instagram: @touchdalight

En el antiguo Egipto se construyeron pirámides que consistían, según revelaron los arqueólogos, de enormes tumbas donde los faraones esperaban transitar su paso hacia la eternidad. A lo largo del tiempo tomaron un gran valor por las proezas arquitectónicas que representaban, al construirse entre 2635 al 2155 a.C. Incluso, aún en la actualidad los científicos no lograron descifrar -del todo- cómo se realizaron.

Es por eso que, año a año, Egipto recibe miles de turistas con el fin de conocer más sobre las antiguas civilizaciones y sus costumbres. Sin embargo, sacarse una buena foto para compartir en redes sociales puede llegar a tener un costo muy alto a pagar en este contexto. En vez de hacer el video mostrando la experiencia, las rarezas y las historias de estas monumentales tumbas, un usuario fue más allá y destacó el lado negativo: publicó un video titulado: “Tres razones por las que no deberías visitar las pirámides de Egipto”.

En el video se ven los escalofriantes recorridos dentro de las pirámides de Egipto, las cuales son muy estrechas, oscuras y de bajadas pronunciadas. Si bien Carmie Sellitto y su amiga se muestran entusiasmados por los tours en un principio, en el final ya se ven fastidiados en el interior de las pirámides.

Así las cosas, el joven relató las tres razones para que sus más de 600 mil seguidores en TikTok estén en alerta al concurrir a las tumbas. El primer motivo para no ir a visitar las pirámides de Egipto, según el tiktoker, es que al ser una estructura muy grande implica que el turista se predisponga a escalar y, en el camino, cansarse. Además, aseguró que puede ser un tanto peligroso por los caminos estrechos de los mismos y en el video compartido mostró cómo su amiga se golpeaba la cabeza en el intento por avanzar.

El segundo argumento sobre por qué no es una buena idea entrar a las pirámides es que el calor de la región se siente más intensamente en el interior de estas maravillas, por lo que el tiktoker alegó, con humor, que no “hay aires acondicionados adentro”.

La Gran Pirámide de Giza, la primera que se descubre en la cara norte de la estructura. (AP Foto/Hassan Ammar, File)

No obstante, la tercera razón es un tanto contraria a lo que venía diciendo, ya que sugiere que en el planeta Tierra no existe una construcción tan espectacular que la persona no encontrará nada igual el resto de su vida. “En realidad es tan épico que no volverás a experimentar nada parecido”, indicó.

La publicación se viralizó en la red social y en la caja de comentarios algunos le respondieron. “¿Pensaste que habría aire acondicionado... en una pirámide?”, consultó un seguidor y el creador del video respondió: “Bueno, ¿sí? Hacía como 40 grados en Egipto”. En un tono más irónico, Carmie Sellitto comentó que los egipcios “necesitan reconstruirlos y mejorarlos”.

