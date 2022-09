Misterio revelado: científicos descubren cómo se construyeron las pirámides de Egipto

La reconstrucción de cómo habría sido el río Nilo 8000 años atrás condujo a un grupo de científicos a un resultado sorprendente. Hallaron evidencia que explica cómo los antiguos egipcios construyeron las enormes pirámides de Giza, una cuestión que a menudo genera controversias.

Liderados por el geógrafo Hader Sheisha de la Universidad de Aix-Marseille de Francia, los investigadores utilizaron lo que se conoce como “pistas paleoecológicas”. Así, determinaron que los constructores de una de las maravillas el mundo antiguo probablemente utilizaron un curso de agua -ahora seco- que desemboca en el Río Nilo para mover los materiales.

Los investigadores publicaron recientemente los resultados de su trabajo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. La investigación sustenta una vieja teoría sobre el origen de la edificación de las pirámides.

La investigación indicó que “que los antiguos paisajes acuáticos y los niveles más altos de los ríos hace unos 4500 años facilitaron la construcción del Complejo de las Pirámides de Giza ”.

Las pirámides representan una obra de ingeniería y construcción que ha sorprendido por siglos a los científicos y especialistas. Rodeadas de templos, cementerios y barrios de trabajadores, fueron edificadas en la meseta de Giza que bordea El Cairo.

Según el estudio, el río Nilo fue clave para el traslado de piezas en la construcción de pirámides.

Encargada por el faraón Keops en el siglo 26 a. C., la Gran Pirámide mide 139 metros de altura y es la más grande del grupo que se hallan en Giza. Está compuesta por 2,3 millones de bloques de piedra y una masa combinada de 5,75 toneladas, 16 veces más que el Empire State Building de Nueva York, según analizó CNN. En tanto, las otras dos pirámides principales pertenecen al hijo de Keops, Khafre, y al nieto Menkaure.

Una de los aspectos que ha generado intriga entre los científicos es cómo pudieron los egipcios movilizar las toneladas de piedra caliza y granito necesarias para construir las estructuras gigantes. Durante mucho tiempo circuló la teoría de que se aprovecharon de sectores antiguos del Río Nilo para lograrlo. En la actualidad, los brazos del río está lejos de las pirámides.

La hipótesis del “complejo de puerto fluvial”, como se conoce la teoría, sostiene que los ingenieros egipcios abrieron un pequeño curso de agua desde el sitio de la pirámide hasta el brazo de Keops del Nilo, “a lo largo del borde occidental de la llanura de inundación del río, y dragaron cuencas hasta el fondo del curso de agua”.

De esta forma, “las aguas de la inundación anual funcionaron como un elevador hidráulico, lo que les permitió mover enormes bloques de piedra al sitio de construcción ”, indicaron los investigadores.

Hasta el momento esa teoría no podía precisar qué zonas estaban efectivamente involucradas para lograr el traslado de las piedras.

Mediante una combinación de técnicas, los científicos de la Universidad de Aix-Marseille concluyeron que los antiguos egipcios utilizaron la rama de Keops -ahora seca- para llevar adelante la edificación.

Los investigadores franceses se valieron de capas de roca en la llanura aluvial de Giza para estimar los niveles de agua miles de años atrás y de granos de polen fosilizados de depósitos de arcilla. Los datos expusieron que la zona tenía altos niveles de agua durante los reinados de los faraones Keops, Khafre y Menkaure, entre 2700 a 2200 a. C., cuando probablemente ocurrió la construcción de las tres pirámides principales.

“Desde la tercera a la quinta dinastías, la rama de agua de Keops claramente ofreció un entorno propicio para el surgimiento y desarrollo del sitio de construcción de la pirámide, ayudando a los constructores a planificar el transporte de piedra y materiales en barco”, indicó el equipo de investigación en el estudio.

Los niveles de agua de este brazo del Río Nilo comenzaron a caer en el período Tardío de Egipto, que se extiende entre los años 525 y 332 a. C. Así, lo demuestra la presencia de oxígeno en los dientes y huesos de las momias de esa época, que sugiere el bajo consumo de agua, según el estudio.

Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a. C., el brazo de Keops era tan solo solo un pequeño canal.

De todas formas, el estudio concluyó en la importancia que ese curso de agua habría tenido para la construcción de las pirámides, al tener un río suficientemente alto para trasladar los gigantes bloques de piedra. Los datos sugieren que utilizaron el Nilo y sus inundaciones anuales “para explotar el área de la meseta que domina la llanura aluvial para la construcción monumental”