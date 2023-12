escuchar

¿Reiki? ¿Alineación de chakras? De un tiempo a esta parte, escuchamos y encontramos este tipo de prácticas sin saber exactamente qué son y qué significan. Estas “terapias alternativas”, mal llamadas “terapias holísticas”, existen como opción a la medicina convencional y tienen su origen en tiempos y espacios tan remotos como el vivido por los incas, quienes desde entonces ya curaban con plantas y regían sus vidas basados en la numerología y la astrología incaica.

Cientos de años después, algunos de estos métodos, evolucionados y adaptados a los nuevos tiempos, siguen existiendo de manera paralela a lo “científicamente comprobable” y como decíamos anteriormente, mucha de esta infinita información parece confundirse en medio de tanta data por lo que estamos más que perdidos.

Con el fin de aclarar este tema, conversamos con la terapista Marianella Ruiz, terapeuta de Illari Perú y egresada de Runawasi.

–¿Qué hacen las terapias complementarias?

Lo que hacen las terapias complementarias es ir al origen o causa de lo que te está afectando físicamente. Por ejemplo, tienes un malestar físico y vas al hospital, te dan un diagnóstico de acuerdo a tu análisis o tu prueba médica y te recetan un medicamento. Sin embargo, siempre hay algo más que hace que ese síntoma se manifieste a nivel físico. Y esto puede ser mental, espiritual, emocional. Entonces, las terapistas complementarias vamos al meollo del asunto y buscamos aquello que esté bloqueando tu ser.

El reiki con cuencos tibetanos es una de muchas terapias alternativas o complementarias

–¿Un ejemplo de esto sería?

Por ejemplo, viene alguien con gastritis y dolores propios de este mal. La empiezo a evaluar y basada en los 7 chakras que tenemos, encuentro que el chakra del plexo solar (ubicado en la boca del estómago) está bloqueado. Y esto puede deberse a diferentes cuestiones: un disgusto, una situación del presente que no digiere o una discusión que la puso muy fúrica. Entonces ahí es donde comenzamos a trabajar en la actitud y proceder de la persona.

–¿Las terapias complementarias pueden reemplazar a la medicina convencional?

¡No! Las terapias complementarias complementan, valga la redundancia, a los tratamientos médicos convencionales, pero no reemplazan para nada el tratamiento médico. No cura, por ejemplo, un cáncer. Jamás un terapeuta profesional en medicina complementaria te dirá que dejes tus pastillas o la quimioterapia porque promete curarte. Eso es falso. En ese caso, lo que hacemos es acompañarte en el proceso porque un tratamiento de cáncer es duro, te desestabiliza, te rompe el campo áurico. Entonces lo que toca hacer es reparar el campo áurico, aliviarte y hacerte más llevadero el proceso. Es también dar calidad de vida en algunos casos, cuando no hay solución.

–¿Qué terapias complementarias podemos encontrar?

Las terapias de cristales o gemoterapia, la alineación de chakras, la terapia floral de bach, del que hay varios tipos, por ejemplo el bach California, Bush, California, entre otros, el péndulo hebreo, la limpieza áurica, baños de florecimiento, reiki que es el trabajo de imposición de manos.

-¿Ereikiiki es uno de los más sonados?

El Reiki es buenísimo para elevar la frecuencia vibratoria. Para un post operatorio, muy recomendado para la gente que está con la energía muy baja o está muy desmotivada. Te eleva completamente la energía, te alivia dolores, enfermedades.

–¿Cómo saber cuál de estas terapias me conviene?

En mi caso, hago todo un perfil con datos importantes. Levanto toda la información y en base a ello evalúo en camilla gracias a un péndulo y a la radiestesia, cómo están tus chakras, tus polaridades, tus hemisferios, tu energía yin y el yang, aromaterapia, el yoga, la meditación consciente, la nutrición holística, la acupuntura, el biomagnetismo.

Las terapias alternativas no deben reemplazar la medicina tradicional, sino complementarla Tyler Olson - Shutterstock

–¿Así también proceden el resto de terapistas complementarios?

Todos los formados de manera profesional. Para mí,reikinica escuela que te forma profesionalmente es Runawasi. Es muy importante, por eso, evaluar y constatar que estás yendo con una persona preparada. Actualmente, el Ministerio de Educación [de Perú] valida tu formación y hay mucho desprrestigio, precisamente porque hay gente que con hacer un curso X, dice estar capacitada para este tipo de terapias. Un buen terapeuta es aquel que no te dirá que vengas todo el tiempo.

–¿Qué tipo de experiencias se viven en una sesión de este tipo?

Ninguna terapia es igual a la otra. Ya sea con el Reiki o la alineación de chakras, el paciente siente sensaciones en su cuerpo como cambio de temperatura, o una onda eléctrica en su cuerpo o hasta movimientos involuntarios. Tienen visiones, ven colores. Algunos, de pronto, comienzan a llorar porque sienten una liberación emocional.

–¿Qué impide una buena terapia complementaria?

Depende mucha de la entrega del paciente, porque cuando una persona viene como con mucha expectativa, los tengo que inducir a que se relajen. Y cuando lo hacen, en verdad es un momento de desconexión que se regalan. Eso es lo lindo de las terapias, que salís sintiéndote renovado energéticamente, de mejor ánimo. De pronto sentís que sos capaz de más cosas; te animás a lo que no te estabas animando. Es como llevarles luz a las personas, una tranquilidad, pero hasta cierto punto. Yo acompaño al paciente en un proceso que va evolucionando, lo hago tomar consciencia de lo que le está pasando y por qué le está pasando.

-¿Se puede decir que cada terapia sirve para un caso específico?

Va a depender mucho del caso y de cómo te conectes con tu paciente y de qué cosas sientas que necesitan. Es también un don el poder hacer esto. No cualquiera lo puede hacer, tenés que tener una vocación y estar al servicio todo el tiempo. Por ejemplo, viene alguien y te dice: “Tengo problemas en mi rodilla, me caí”. La rodilla representa muchas cosas, por ejemplo, tú poco forma de ser flexible ante la vida, o a gente muy orgullosa que no quiere mostrarse vulnerable. Todo tiene un significado y cada caso es único y especial.

–¿Estas terapias son apta para todos?

Sí, esto es tan integrativo que cualquier persona dispuesta a abrirse a este mundo y a ver el origen y a creer que también existen curas espirituales es bienvenido.