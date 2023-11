escuchar

A partir de los resultados del balotaje, Javier Milei es el nuevo presidente electo y gobernará los próximos cuatro años. Con el 55,95 por ciento de los votos, el candidato de La Libertad Avanza se impuso sobre su rival, Sergio Massa, quien obtuvo el 44,04 por ciento en las elecciones de este domingo 19 de noviembre.

Antes de que se llevara a cabo el proceso electoral de este año, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó un cronograma con todos los pasos previos y las fechas clave de las elecciones presidenciales. Allí figura cuándo es que debe hacerse el paso de mando para que asuma el nuevo Presidente de la Nación que sucederá a Alberto Fernández.

Con el 55,95 % de los votos, Javier Milei se convirtió en el nuevo presidente de la Nación Martín Zabala - XinHua

¿Cuándo asumirá el nuevo presidente?

Javier Milei, quien fue electo en las elecciones 2023, asumirá el cargo pocos días antes de que finalice el año: lo hará el domingo 10 de diciembre. Este es el mismo día en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpidos en el país, ya que Raúl Alfonsín tomó el cargo esta misma fecha en 1983.

Quién es Javier Milei

Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina Natacha Pisarenko - AP

Javier Milei tiene 53 años, es economista y docente, y en 2020 fue electo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Economía (Universidad de Belgrano), hizo un posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y un máster en Economía en la Universidad Di Tella. También tiene un doctorado honoris causa en la Universidad del ESEADE.

Fue economista jefe en Máxima AFJP, economista jefe en el Estudio de Miguel Ángel Broda y asesor del Estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Entre 2013 y 2017 fue economista jefe de la Fundación Acordar —una usina de ideas para la candidatura presidencial de Daniel Scioli— y elogiaba la labor del Banco Central. Además, hasta 2021 trabajó para la Corporación América, un holding encabezado por Eduardo Eurnekián.

El libertario comenzó a ganar notoriedad en los medios, y para las elecciones legislativas de 2021 se presentó como candidato a ocupar una banca en la Cámara de Diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por el espacio La Libertad Avanza. En los comicios, el economista fue electo diputado nacional junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, con el 17,04 por ciento de los votos.

Actualmente, está en pareja con la humorista Fátima Florez y no tiene hijos. Es dueño cinco perros a quienes llamó como famosos economistas: Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas.

Qué pasa si no voté el día de las elecciones

Quienes no pudieron concurrir a los comicios y tenían un justificativo válido, deben ir con su documento cívico a la comisaría más próxima del lugar en el que se encuentren y solicitar una certificación escrita que justifique la imposibilidad de votar. Para evitar la multa y otras sanciones correspondientes, el certificado debe presentarse dentro de los 60 días de celebrada la elección ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral del distrito que le corresponda al elector o ante la Cámara Nacional Electoral.

En cambio, tal como indica el Gobierno Nacional, a quienes debían sufragar y no pudieron justificar ante la Justicia Nacional Electoral por qué no emitieron su voto, les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales, nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir y, tal como pudo corroborar LA NACION, existen casos de gente que no fue a votar, aparece como morosa en la lista de infractores y no experimentó trabas a la hora de efectuar trámites tales como renovar el pasaporte, el DNI o el registro de conducir. También de altos funcionarios que asumieron en el Estado pese a que figuran en el Registro Público de Infractores al Deber de Votar.

