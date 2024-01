escuchar

En medio de las rutinas de limpieza y costumbres cotidianas, se suelen pasar por alto algunos detalles relevantes que pueden tener consecuencias más allá de lo estético. Un ejemplo inesperado de esto es la posición de la tapa del inodoro, un elemento que, según especialistas, puede desencadenar una serie de implicaciones para la salud que van más allá de las simples preferencias personales.

Por ello, una doctora y creadora de contenidos en TikTok, que ayuda y recomienda acciones para mejorar la higiene del hogar, hizo un video sobre la importancia de revisar nuestro inodoro a la hora de hacer una descarga del agua de la mochila.

Bajar la tapa antes de hacer la descarga del inodoro es fundamental para que no se puedan elevar las partículas que chocan con la tapa (Foto: iStock)

La Dra. Caudle, una experta en el tema, recientemente compartió valiosa información a través de un video en TikTok que ha capturado la atención de muchos. En sus palabras, explicó: “Cuando tiramos de la cadena del inodoro, se supone que todo baja, pero en realidad, hay algunas cosas que suben. Puede transportar partículas hasta cinco pies por encima de la taza del inodoro, a los ocho segundos de tirar la cadena”. Este simple acto, aparentemente inocente, puede tener consecuencias que no tomamos en cuenta por desconocimiento, liberando microorganismos y partículas de agua al aire que pueden ser infecciosos.

La especialista enfatiza que estas partículas no son simples gotas de agua inofensivas, sino que pueden contener gérmenes, bacterias y virus presentes en el agua del inodoro. De esta manera, al dejar la tapa del inodoro abierta, estás permitiendo que estos elementos que no queremos cerca se dispersen por el baño, alcanzando posiblemente superficies cercanas como cepillos de dientes o toallas.

Esta imagen resulta alarmante y destaca la importancia de un gesto aparentemente insignificante: cerrar la tapa antes de tirar la cadena. Incluso, la doctora remarca que debemos mantener la tapa del inodoro cerrada la mayor parte del tiempo, mucho más si este se encuentra al lado del lavatorio de manos y los cepillos de dientes o productos de higiene que nos llevamos al rostro.

Aunque muchas de las bacterias presentes en el agua del inodoro no suelen ser patógenas, la Dra. Caudle subraya que la exposición ocasional puede no afectar a la mayoría de las personas. Sin embargo, hace hincapié en la relevancia de esta recomendación en hogares donde la proximidad entre el inodoro y otros elementos del baño es significativa y, mucho más, en los baños de los nenes más pequeños, ya que no se dan cuenta de dejar la tapa baja.

La curiosa razón por la que hay que dejar el inodoro con la tapa baja al tirar la cadena Shutterstock

Además, en entornos con personas que tienen sistemas inmunológicos comprometidos, el riesgo de dispersión inadvertida de microorganismos se vuelve aún más crítico. La prevención y el mantenimiento de un ambiente limpio y saludable en el hogar son claves para el bienestar general. En consecuencia, la próxima vez que te encuentres frente al inodoro, considera cerrar la tapa antes de tirar la cadena.

Este simple gesto no solo contribuirá a mantener la higiene de tu baño, sino que también podría ser la barrera que previene la dispersión indeseada de microorganismos, asegurando un entorno más seguro para todos los miembros del hogar.

