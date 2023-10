escuchar

A lo largo y ancho de la Argentina, existen trabajos que son ampliamente reconocidos por todas las personas. Si bien entre las carreras educativas más elegidas por los universitarios se encuentra la medicina, abogacía y psicología, también están aquellas de las que, sorprendentemente, se desconoce totalmente respecto de sus orígenes o plan de estudios.

En sintonía con este tema, una joven que se encarga de ofrecer información sobre diversos oficios compartió un video en TikTok donde reveló cuál es la profesión que solo ejerce una persona en el país y rápidamente se volvió viral.

En un clip que publicó en la plataforma virtual, habló sobre el protagonista en cuestión, quien se encarga de nada más y nada menos que de analizar el aspecto gustativo, olfativo y visual del agua.

“En la Argentina existe una profesión que solo la ejerce una única persona, sí, escuchaste bien, somos 40 millones de argentinos, pero uno de nosotros es hidrosommelier. El nombre del único hidrosommelier argentino es Horacio Bustos”, introdujo.

Tras dar a conocer estos datos, amplió más detalles en lo que se refiere a qué se dedica particularmente un hidrosommelier: “En palabras simples, lo que hace es estudiar el agua, tanto sus propiedades como sus procedencias para así poder elegir la que mejor nos acompaña a nosotros en nuestras experiencias, gustos, comidas y necesidades”.

Por último, la comparó con una profesión que obtuvo una gran trascendencia en los últimos años: “Es muy parecida al enólogo porque no, no todas las aguas son iguales aunque nosotros, los mortales, no nos demos cuenta de esto”.

La repercusión que el posteo obtuvo en TikTok

Las declaraciones que la autora deslizó en la filmación dieron pie para que miles de argentinos reaccionen a través de un sinfín de mensajes. “No hay competencia laboral, es excelente”, expresó un usuario. “Como buen tomador de agua te das cuenta al toque que no todas las aguas son iguales, pero no sabía que existía una profesión”, agregó otro. “Y a mí me decían loco por sentir cuando el agua es diferente dependiendo de la marca”, apuntó un tercero.

Horacio Bustos, el único hidrosommelier de la Argentina

Según consigna en su blog personal, Bustos cursó la carrera de Antropología en la Universidad de Buenos Aires y desde aquel momento tuvo un gran interés en el estudio e investigación del té. Con este proyecto en mente, se formó como sommelier en el Centro de Enólogos de Buenos Aires, establecimiento en el que se especializó en catas de té, vino y agua. Asimismo, hizo la certificación internacional de Sommelier en la Escuela Española de Sommeliers.

En la actualidad, se desempeña como director de Gyokuro Círculo Argentino de Té y dicta las materias de historia del té, geografía, botánica, cata, degustación y análisis sensorial para la carrera de sommelier de té y la de maestro de té. Además, se formó como periodista y es corresponsal de Latinoamérica en la revista Tea Journey.

Declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y nombrado miembro de Honor del Círculo de Catadores de Agua (Hidrocatadores) de la European Tasters of Waters, en cada entrevista que emprende Horacio se muestra orgulloso por todos los pasos que dio en una profesión de la que se interesó desde muy joven.

“En la cursada de sommelier se ve de todo, no solo vino. Quesos, chocolates, yerba, té, agua, café. Luis Fontana, un docente que tuve en el Centro de Enólogos, me recomendó que me volcara al tema, que ya se trabajaba en el exterior. A partir de ahí, empecé a relacionarme y a tomar contacto con sommeliers de Europa”, explicó en una nota que dio para LA NACION en 2018.

Por otro lado, y con el fin de aconsejar sobre lo que debemos hacer a la hora de elegir el agua que consumiremos, aclaró: “Las principales diferencias entre aguas se encuentran en el aspecto gustativo, ya que contienen sodio, magnesio, calcio, flúor, hierro, bicarbonato”.

En cuanto al maridaje recomendado, cerró: “Los pescados grasos y ensaladas deben ir con aguas de baja mineralidad. Mientras que las gasificadas y/o mineralizadas, van con las comidas grasas y la carne”. Con un camino extenso, en cada lugar al que asiste Bustos se encarga de remarcar la importancia de esta bebida para el organismo y dejó en claro que no todas las aguas tienen el mismo sabor y textura.

