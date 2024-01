escuchar

Encontrar vuelos económicos puede convertirse en un desafío para quienes desean viajar. Diversos factores como las épocas de alta demanda, la fluctuación de precios, el destino elegido y otras variables, como las tazas de interés cuando se paga con tarjeta de crédito, complican esta tarea. En ocasiones, los costos elevados pueden desalentar los planes o llevar a explorar alternativas menos deseables y cómodas.

Viajar, ya sea dentro o fuera de la Argentina, durante cualquier estación del año, representa una excelente opción para desconectarse, escapar de la rutina y enriquecerse culturalmente.

Encontrar vuelos económicos es posible sin gastar una fortuna (Foto ilustrativa: Unsplash)

Aunque el factor económico a menudo es crucial, especialmente en los primeros meses del año, encontrar vuelos económicos es posible sin gastar una fortuna. La reconocida experta en viajes, Katy Nastro, reveló el secreto más eficaz para adquirir boletos aéreos a precios asequibles durante este 2024.

A través de un video difundido en la cuenta de CNN Travel, Nastro aseguró que “los boletos de avión no han tenido precios tan bajos desde 2009″. La influencer compartió valiosos consejos que resultarán especialmente útiles para aquellos que estén planeando un viaje y busquen asegurarse los precios más económicos disponibles en el mercado.

Qué es “La ventana de oro”

Según la experta, existe una regla de oro fundamental para asegurar un buen precio al buscar vuelos: “Reservar con anticipación”. Sin embargo, dos factores claves influencian esta estrategia, la distinción entre temporada alta y baja, al igual que el destino, si es nacional o internacional.

En el caso de elegir un destino para unas vacaciones durante la temporada alta, dentro del mismo país de residencia, la recomendación de esta experta es comprar los tiquetes de avión entre tres a siete meses de antelación. En cambio, si es un viaje internacional, se aconseja hacer la reserva entre cuatro y diez meses antes.

Otros expertos aconsejan evitar la compra de boletos los días viernes, sábado y domingo (Foto ilustrativa: Pexels)

En temporada baja la dinámica cambia. Generalmente, hay un aumento en la oferta y una disminución en la demanda, lo que impacta directamente en los precios. Debido a esta situación, el periodo de reserva se vuelve más flexible.

En este caso, es suficiente reservar los tiquetes con un margen de uno a tres meses antes del viaje para destinos nacionales, y de dos a ocho meses para destinos internacionales.

Nastro aclaró que no reservar en estas “ventanas de oro”, no significa que no existan ofertas, sino que las probabilidades de obtener un buen precio simplemente disminuyen en gran medida.

no reservar en las "ventanas de oro", no significa que no existan buenas ofertas (Foto ilustrativa: Unsplash)

En ocasiones, las aerolíneas reducen los precios a medida que se acerca la fecha del vuelo. Por esta razón, la mujer sugiere que si “eliminan las tarifas de cambio”, los usuarios pueden intentar contactar con la empresa, volver a reservar y obtener un precio más bajo, para aprovechar esa diferencia y lograr un ahorro significativo.

Otras recomendaciones para sacar pasajes

Varios influencers en el ámbito del turismo aconsejan evitar la compra de boletos los días viernes, sábado y domingo, ya que durante estos periodos la demanda suele ser alta, lo que se traduce en costos más elevados.

Por el contrario, se sugiere explorar las plataformas de vuelos los días martes y miércoles, donde la demanda es menor y los precios tienden a ser más favorables. Este principio se extiende a la elección del día de viaje por parte del pasajero.

Las aerolíneas reducen los precios a medida que se acerca la fecha del vuelo (Foto ilustrativa: Unsplash)

Otro truco recomendado es acceder a las páginas de aerolíneas desde una ventana de incógnito en Google y eliminar las cookies. La razón detrás de esto es que, al realizar múltiples búsquedas, las plataformas tienden a aumentar los precios de los boletos.

Cuando se planifica un viaje internacional, los vuelos con escalas suelen ser más económicos que los vuelos directos, especialmente durante la temporada alta. Sin embargo, en periodos de baja demanda, la diferencia de precios entre vuelos con escalas y directos suele ser mínima.