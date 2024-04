Se enteró que su esposa lo engañaba gracias a sus loros y la historia tuvo el peor final

Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos diarios, como historias de vida o situaciones increíbles que le ocurren a algunas personas, las cuales se vuelven rápidamente las favoritas de otros usuarios. En esta oportunidad, se dio a conocer cómo dos loros fueron los detonantes de una ruptura amorosa por una frase que repitieron y que despertó muchas sospechas.

Es importante señalar que estos animales, que son populares como mascotas, tienen la capacidad de repetir frecuentemente frases que escuchan en el hogar, incluso aquellas que se cree que pasan desapercibidas. Precisamente, esto provocó que saliera a la luz una infidelidad en un matrimonio, caso que se hizo rápidamente viral en las redes sociales.

Todo sucedió cuando dos de estas aves dieron que hablar en un domicilio en Turquía. Por lo que explicaron algunos medios locales como Haber, la situación escaló a tal punto que la pareja terminó en un juzgado.

La polémica frase que causó el revuelo

El propio protagonista de esta historia contó que un día escuchó a los dos animales repetir una frase sin parar que lo dejó sin palabras. Según reveló, sus loros decían: “Mi marido no está, ven”. Ante eso, el hombre ató cabos y entendió que su mujer aprovechaba las horas en las que él no se encontraba en casa para recibir la visita de su amante.

El abogado del hombre dio a conocer la historia

La historia tomó un giro impensado porque, aunque su esposa lo negaba, el hombre depositó toda su confianza en lo que repitieron sus mascotas y llevó a juicio a la mujer. Pese a que no se dieron a conocer los nombres de los protagonistas de esta historia disparatada, se supo que el pasado 25 de marzo ambos asistieron al Palacio de Justicia de Estambul.

Además, contaron con unos testigos poco habituales, ya que el abogado defensor del hombre, llamado Ted Buckland, confirmó que los loros formaron parte del juicio. “Vamos a escuchar a testigos del caso de nuestro cliente, que se enteró de que lo engañaron gracias a que sus loros repetían ‘mi marido no está en casa, ven’”, escribió el profesional en su cuenta de X, haciendo referencia a los testimonios de los animales.

Para acompañar la declaración que generó furor, el letrado sumó una postal en la que se lo puede ver al hombre acompañado por los dos loros, para dar fe que su historia era real.

Las reacciones de los usuarios a la historia viral

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en la red social, ya que alcanzó cerca de medio millón de impresiones, miles de ‘Me Gusta’ y una catarata de comentarios por parte de los usuarios. Por un lado, mucho dejaron en evidencia su sorpresa ante la historia digna de una película de comedia, aunque otros descreyeron que se tratara de algo real.

“Si es una broma, es muy gracioso, si no, no nos sorprendería, podría pasar en este país”; “No sabía si reír o llorar”; “Espero que ganes” y “Vaya, queridos espectadores, nuestro negocio matrimonial es realmente antiguo. ¿En quién confiaremos?”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los internautas.

